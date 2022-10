Pääministeri Truss antoi valtiovarainministerilleen potkut – peruu yritysveron kevennykset

Britannian pääministeri Liz Truss peruu viime kuun minibudjetissa esittämänsä yritysverotuksen kevennykset. Pääministerin mukaan tärkeintä on nyt markkinoiden vakauttaminen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Truss sanoi niin ikään, että hänen oli pakko tehdä vaikeita valintoja, jotta Britannian talous saataisiin tasapainoon ja talouskasvu käyntiin.

- Pääministerinä tehtäväni on toimia kansallisen edun mukaisesti, Truss perusteli.

Britannian valtionvarainministeri Kwasi Kwarteng kertoi erottamisestaan aikaisemmin tänään. Hänen tilalleen valittiin muun muassa ulkoministerinä aikaisemmin toiminut Jeremy Hunt. Huntin on määrä esitellä suunnitelmansa talouden vakauttamiseksi 31. lokakuuta.

Vakautettavaa riittää, sillä ekonomistit arvioivat, että yritysveroalen perumisesta huolimatta budjettiin jää kymmenien miljardien puntien vaje, kirjoittaa Financial Times.

Kwarteng on BBC:n mukaan Britannian historian toiseksi lyhytaikaisin valtiovarainministeri. Vuonna 1970 Iain Macleod ehti olla virassa vain 30 päivää, kun hän sai sydänkohtauksen ja kuoli.

Truss sanoi olevansa erittäin pahoillaan Kwartengin erosta, koska ex-valtiovarainministeri on hänen hyvä ystävänsä, joka ”jakaa näkemykseni siitä, miten Britannia saadaan kasvuun”.

TRUSS VAKUUTTI myös olevansa edelleen täysin sitoutunut kiisteltyyn talousohjelmaansa, vaikka se on sekoittanut markkinat ja johtanut valtiovarainministerin eroon.

- Aion saada aikaan sen, mitä olen luvannut: korkeamman kasvun ja Britannian joka on entistä vauraampi, Truss vakuutteli.

Markkinoilla Trussin esiintyminen ei tehnyt suurta vaikutusta ja punta jatkoi laskuaan dollaria vastaan. Kymmenvuotisen valtionlainan korko painui alle neljän prosentin käytyään torstaina 4,6 prosentissa, kun epävarmuus Kwartengin kohtalosta alkoi levitä. Koron nousu heijastaa huolta Britannian julkisen velan paisumisesta.

Trussin puolitoista kuukautta kestänyttä pääministerikautta on leimannut soutaminen ja huopaaminen, kun hän on perääntynyt monista päätöksistään. Perjantaina hän saavutti uuden ennätyksen. Ipsosin mielipidemittauksen mukaan Trussiin tyytyväisiä oli 16 prosenttia vastaajista. Kyseessä on alhaisin lukema, joka brittipääministerille on Ipsosin mittauksissa koskaan saatu.

Kwartengiin tyytyväisiä oli saman mittauksen mukaan vielä vähemmän, 12 prosenttia.