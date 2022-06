Pääministeriltä onnittelut ja viesti valmistuneille: ”Toivon, että katsot tulevaisuutta rohkealla, odottavaisella ja luottavaisella mielellä”

Kouluissa ja oppilaitoksissa juhlitaan tänään kouluvuoden päättymistä ja valmistujaisia. SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin on muistanut juhlapäivää viettäviä viestillä Facebookissa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Marin onnittelee viestissään kaikkia valmistuneita ja koulunsa päättäviä.

”Tänään on monelle teistä merkittävä juhlapäivä. Tutkinnon saaminen, lakin päähän painaminen, ammattiin valmistuminen ja koulun päättäminen ovat isoja ja tärkeitä saavutuksia. Toivottavasti saat viettää tätä päivää itsellesi mieluisalla tavalla”, Marin kirjoittaa.

”Toivon, että katsot tulevaisuutta rohkealla, odottavaisella ja luottavaisella mielellä. Ehkä sinulla on jo suunnitelmia siitä, minne haluaisit suunnata seuraavaksi tai ehkä vielä pohdit, mitä seuraavaksi haluat tehdä.”

”Olitpa omalla polullasi missä kohtaa tahansa, muista myös olla itsellesi armollinen. Valmista suunnitelmaa koko loppuelämän ajaksi ei tarvitse olla”, hän muistuttaa ja toivottaa aurinkoista ja valoisaa kesää.

Opetushallitus arvioi, että tänä keväänä peruskoulutaipaleensa saa päätökseen 61 000 koululaista. Toiselta asteelta ylioppilaaksi valmistuu arviolta lähes 25 000 nuorta.

Ammatillisesta koulutuksesta valmistuvien tarkka määrä on saatavilla vasta kesäkuussa. Vuonna 2021 heitä oli kaikkiaan noin 43 800.

Opetushallitus kertoo, että lukuvuonna 2021-2022 opetus on järjestetty perusopetuksessa ja toisella asteella pääsääntöisesti lähiopetuksena. Kouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa on saatettu siirtyä etäopetukseen paikallisen epidemiatilanteen mukaan, joten opetuksen ja koulutuksen järjestämisessä on voinut olla alueellisia eroja.

Ulkojuhlat sateelta suojassa vain länsirannikolla

Tänään juhlapäivänä lähes koko maassa vallitsee epävakainen sää ja lämpötila vaihtelee noin 10-20 asteen välillä, kertoo Ilmatieteen laitos. Ulkojuhlien vietto voi onnistua kastumatta Länsi-Suomessa.

Aamulla heikkoja sateita voi esiintyä lähinnä idässä ja pohjoisessa. Iltapäivällä sadekuuroja ja mahdollisesti ukkostakin voi muodostua maan etelä- ja keskiosassa. Heikompia sadekuuroja voi ilmetä myös Lapissa.

Länsi-Suomessa sadekuurot ovat Ilmatieteen laitoksen mukaan harvassa. Juhlaväen onneksi koko maassa on kyse lähinnä kuurosateista, ja iltaa kohden kuurot vähenevät.

Koulujen päättäjäispäivä kerää usein runsaasti nuoria kaupungille juhlimaan. Poliisihallitus on kertonut, että poliisi valvoo nuorten päihteiden käyttöä nuorten suosimilla paikoilla koko maassa päättäjäisviikonloppuna.

Demokraatti / STT