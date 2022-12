Pääministerin virka-asuntoon tuotiin tänään päijäthämäläinen joulukuusi

Joulu saapui tänään pääministerin virka-asuntoon Kesärantaan, kun pääministeri Sanna Marin (sd.) sai lahjaksi joulukuusen kuusidelegaatiolta. Päijäthämäläinen kuusi Kesärantaan toimitettiin jo kymmenennen kerran. Joulukuusi on kasvanut Vierumäellä Rajajärven kuusifarmilla. DEMOKRAATTI Demokraatti

Asikkalalaisten perinne on lähtöisin delegaatiota tänäkin vuonna johtaneen metsätalousneuvos Matti Mäkiahon ideasta. Kuusta luovuttamassa olivat myös kansanedustaja, Asikkalan kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja Hämeen metsäneuvoston jäsen Hilkka Kemppi (kesk.), metsänhoitaja Ville Rajajärvi, Suomen metsäkeskuksen elinkeinopäällikkö Jouni Rantala ja LC Asikkalan presidentti Juha Kamppila.

Kansanedustaja Kemppi kertoo tiedotteessaan, että tilaisuudessa puhuttiin metsistä ja rauhan merkityksestä.

– Korostin puheenvuorossani sitä, että metsät ovat yhdistävä, eivät erottava tekijä. Niiden avulla suomalaiset voivat rauhoittua, saada lämmikettä, rahaa pahan päivän varalle ja pelastaa ilmaston. Ajankohtainen keskustelu EU:n sekaantumisesta suomalaisen metsänomistajien oikeuksiin on ollut huolestuttavaa. Hallitus on onneksi korostanut, että metsäpolitiikan toimivalta kuuluu jäsenmaille. Siihen taisteluun toivotin pääministerille sitkoa. Muistutin myös siitä, että puusto kasvaa Päijät-Hämeen metsissä Suomen kärjessä ja se hyödyttää koko Suomea. Metsät ovat meidän turvaamme monellakin tavalla ja erityisesti näin on vaikeina aikoina, Kemppi toteaa tiedotteessa.