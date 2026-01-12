Paavo Väyrystä töninyt mies sai sakkoja

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi maanantaina miehen sakkorangaistukseen konkaripoliitikko Paavo Väyrysen pahoinpitelemisestä itsenäisyyspäivänä 2024. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Väyrynen (s. 1946) käveli keskellä päivää Keskuskadulla Helsingin keskustassa, kun mies täysin yllättäen kävi hänen kimppuunsa ja kaatoi hänet katuun.

Käräjillä katsotulla valvontakameratallenteella näkyi, miten mies pullo tai tölkki kädessä lähestyy Väyrystä nopeasti ja yllättäen ja tönäisee tämän nurin. Väyrynen sanoi loukanneensa polvensa, mutta vamma ei vaatinut sairaalahoitoa.

Syytetty ei tullut paikalle oikeuden istuntoon. Myöskään Väyrynen ei tullut henkilökohtaisesti paikalle. Häntä kuultiin puhelimitse.

OIKEUDELLE Väyrynen kertoi, ettei alkuun tehnyt teosta ilmoitusta poliisille, koska mies poistui tapahtuneen jälkeen paikalta ja Väyrynen arveli, että ilmoituksen tekeminen olisi ollut turhaa.

Hän muutti mieltään kuultuaan, että kansanedustaja Krista Kiuru (sd.) oli muutamaa päivää myöhemmin joutunut pahoinpitelyn kohteeksi läheisessä Kaisaniemen puistossa. Kiurun pahoinpitelijä oli kuitenkin eri mies.

Väyrysen pahoinpitelystä syytetty mies myönsi teon kuulusteluissa ja myönsi syyllistyneensä pahoinpitelyyn. Poliisi on kertonut, että tekoon ei vaikuttanut liittyneen ainakaan kovin selkeää poliittista motiivia. Mies sanoi, ettei tunnistanut Väyrystä.

Käräjäoikeus tuomitsi miehen syyttäjän vaatimuksen mukaisesti 45:een päiväsakkoon, joista kertyy miehen tuloilla maksettavaa 270 euroa.