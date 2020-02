Pahin korona-skenaario: epidemian kanssa yhtä aikaa kausi-influenssa ja terveydenhuoltoalan lakko – ”Minulla on luottamus suomalaisten viranomaisten toimintaan”

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta kuuli torstaina sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n asiantuntijoita maailmalla leviävän ja Suomessakin havaittujen koronatapausten tiimoilta. Valiokunnan puheenjohtaja Anu Vehviläinen (kesk.) kehottaa kansalaisia rauhallisuuteen.

Simo Alastalo

– Minulla vahvistui käsitys, että Suomessa on hyvin valmistauduttu. Sillä tavalla rauhoittava viesti. Yhteenvedossa tuli esille, että kenelläkään meistä ei ole hirveän suuri riski sairastua.

– Minulla on luottamus suomalaisten viranomaisten toimintaan, Vehviläinen sanoi.

Perinteinen kausi-influenssa ei ole vielä saavuttanut epidemian huippua. Vehviläisen mukaan pahin vaihtoehto olisi yhtä aikaa jylläävä kausi-influenssa, mittava määrä koronavirustapauksia ja terveydenhuoltoalan työtaistelu.

– Nämä ovat pahimmat skenaariot lähiajoille.

Vehviläisen mukaan viranomaiset ovat varautuneet koronaviruksen leviämiseen jo useamman viikon ajan.

– Siitä lähtien, kun marras-joulukuussa tuli ensimmäiset tiedot Kiinasta.

Pandemiasuunnitelma on vuodelta 2012. Sitä voidaan Vehviläisen mukaan tarvittaessa päivittää. Suomessa on tavattu kaksi vahvistettua koronavirustartuntaa. Epäiltyjä tapauksia on tutkittu noin kolmekymmentä.

Toistaiseksi tavallisen kansalaisen on paljon todennäköisempää sairastua kausi-influenssaan kuin saada koronatartunta.