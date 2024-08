“Pahoittelen, en ole tiennyt” – Nyt iski JSN-kohu: “Erittäin lyhytnäköistä”

Journalistiliitto kertoi tiedotteessaan tänään, että Suomen hallitus aikoo lopettaa kokonaan tuen maksamisen JSN:lle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän johtaja Jani Mäkelä hämmästelee viestipalvelu X:ssä, että Julkisen sanan neuvostolle on tähän asti maksettu ylipäätään mitään tukia hallituksen suunnalta.

Ratkaisun tuen lakkauttamisesta teki Mäkelän puoluetoveri, oikeusministeri Leena Meri.

- Aivan käsittämätöntä, että tällaista on ylipäänsä koskaan maksettu. Pahoittelen, en ole tiennyt. Jos olisin, olisin vaatinut täysleikkausta aiemmin, Mäkelä sanoi X:ssä.

Journalistiliiton mukaan oikeusministeriön päätös leikkaisi JSN:n rahoituksesta lähes kolmanneksen ja vaikuttaisi merkittävästi neuvoston toimintaan. Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho kutsuu esitystä poistaa tuki kertaheitolla järkyttäväksi.

- Tuen avulla on huolehdittu media-alan itsesääntelystä ja siitä, että suomalaisten luottamus mediaan on säilynyt hyvänä. Neuvosto valvoo sitä, että suomalaiset journalistit noudattavat alan pelisääntöjä. Se tukee luotettavan journalismin syntymistä, hän sanoo tiedotteessa.

Journalistiliiton mukaan JSN:n toiminnasta leikkaaminen on isku Suomen maineelle.

- Luottamus mediaan on yksi demokratian elinehdoista. On erittäin lyhytnäköistä leikata toiminnasta, joka rakentaa sitä. Tässä disinformaation ajassa se on myös iso turvallisuuskysymys, Aho sanoo.

Vuonna 1968 perustettu Julkisen sanan neuvosto on media-alan itsesääntelyelin. Se vastaa muun muassa Journalistin ohjeista, jotka ohjaavat hyvää journalistista tapaa.

Kuka tahansa voi tehdä journalistisesta sisällöstä kantelun JSN:lle. Viime vuonna kanteluita tehtiin Journalistiliiton mukaan 739.

ESITYS lakkauttaa Julkisen sanan neuvoston valtionapu oli poliittinen, arvioi neuvoston puheenjohtaja Eero Hyvönen

STT:lle. Hänen tietojensa mukaan virkamiehiltä oli tullut erilainen esitys, mutta oikeusministeri Meri teki päätöksen esittää tuen lakkauttamista.

Hyvösen mukaan 135 000 euron tuki on noin kolmannes JSN:n toimintaa rahoittavista tuloista. Loput rahoituksesta tulee JSN:n kannatusyhdistys Jusanekin jäsenyhdistyksiltä.