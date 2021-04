Päivi Räsänen järkyttyi syytteistä: ”En katso millään tavoin halventaneeni homoseksuaaleja”

Kansanedustaja Päivi Räsästä (kd.) vastaan on nostettu syytteet kolmesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, tiedottaa Syyttäjälaitos. DEMOKRAATTI Demokraatti

Syytteet koskevat Räsäsen kirjoituksia, joissa hänen epäillään halventaneen homoseksuaaleja. Valtakunnansyyttäjä katsoo, että Räsäsen lausumat ovat omiaan aiheuttamaan suvaitsemattomuutta, halveksuntaa ja vihaa homoseksuaaleja kohtaan.

Räsänen kommentoi asiaa omassa tiedotteessaan.

” Päätös oli yllättävä, jopa järkyttävä. En katso syyllistyneeni minkään ihmisryhmän uhkaamiseen, panetteluun tai solvaamiseen. Näissä kaikissa on kysymys Raamatun opetuksista avioliitosta ja sukupuolisuudesta. Lausunnoistani seuranneissa syytteissä on pohjimmiltaan kysymys siitä, saako Suomessa pitää esillä ja ilmaista vakaumusta, joka pohjautuu Raamatun ja kristillisten kirkkojen perinteisiin opetuksiin. En katso millään tavoin halventaneeni homoseksuaaleja, joiden ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia olen toistuvasti kertonut kunnioittavani ja puolustavani. Raamatun opetus on kuitenkin siinä selkeä, että avioliitto on miehen ja naisen välinen ja että homoseksuaalisuuden harjoittaminen on Jumalan tahdon vastaista.”

Räsänen sanoo kuitenkin lähtevänsä oikeuteen rauhallisin ja rohkein mielin luottaen siihen, että Suomi on oikeusvaltio, jossa kunnioitetaan perustuslakiin ja kansainvälisiin sopimuksiin perustuvia ihmisoikeuksia, sanan- ja uskonnonvapautta.

”Kristilliseen uskoon perustuva vakaumus on enemmän kuin mielipide. Varhaiset kristityt pysyivät vakaumuksessaan leijonien luolassa, miksi en siis minä käräjäsalissa. En peräännyt siitä, mitä kirjoitin enkä pyydä anteeksi apostoli Paavalin opetuksia. Olen valmis puolustamaan sanan- ja uskonnonvapautta niin pitkälle kuin on tarve.”