Politiikka
26.3.2026 07:16 ・ Päivitetty: 26.3.2026 07:53
Päivi Räsänen tuomittiin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan
Korkein oikeus on tuominnut kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsäsen sakkorangaistukseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
Tuomio tuli Räsäsen kirjoituksesta, jossa hän muun muassa sanoi homoseksuaalisuuden olevan psykoseksuaalisen kehityksen häiriö ja luonnehti homoseksuaalisuutta seksuaaliseksi poikkeavuudeksi. Korkein oikeus katsoi, että Räsäsen lausumilla solvattiin homoja ryhmänä seksuaalisen suuntautumisen perusteella.
Myös kirjoituksen julkaissut Luther-säätiön asiamies tuomittiin sakkoihin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
Korkein oikeus hylkäsi toisen syytteen, joka liittyi Räsäsen somekirjoitukseen.
Räsänen sanoi tiedotustilaisuudessa, että hänen mielestään päätös kaventaa sananvapautta ja aiheuttaa itsesensuurin mielialaa.
Räsänen sanoo olevansa järkyttynyt tuomiostaan. Räsänen harkitsee vakavasti valittamista Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen.
