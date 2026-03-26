Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

26.3.2026 07:16 ・ Päivitetty: 26.3.2026 07:53

Päivi Räsänen tuomittiin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan

RONI REKOMAA / LEHTIKUVA

Korkein oikeus on tuominnut kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsäsen sakkorangaistukseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tuomio tuli Räsäsen kirjoituksesta, jossa hän muun muassa sanoi homoseksuaalisuuden olevan psykoseksuaalisen kehityksen häiriö ja luonnehti homoseksuaalisuutta seksuaaliseksi poikkeavuudeksi. Korkein oikeus katsoi, että Räsäsen lausumilla solvattiin homoja ryhmänä seksuaalisen suuntautumisen perusteella.

Myös kirjoituksen julkaissut Luther-säätiön asiamies tuomittiin sakkoihin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Korkein oikeus hylkäsi toisen syytteen, joka liittyi Räsäsen somekirjoitukseen.

Räsänen sanoi tiedotustilaisuudessa, että hänen mielestään päätös kaventaa sananvapautta ja aiheuttaa itsesensuurin mielialaa.

Räsänen sanoo olevansa järkyttynyt tuomiostaan. Räsänen harkitsee vakavasti valittamista Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU