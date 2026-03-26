Päivi Räsäselle tuomio – nyt puhuu oikeusministeri Leena Meri

Oikeusministeri Leena Meri (ps.) kannattaa, että lakia kiihottamisesta kansanryhmää vastaan muutettaisiin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Panettelu ja solvaus ovat sanoina hyvin epämääräisiä, hän sanoi toimittajille eduskunnassa.

Korkein oikeus (KKO) tuomitsi kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd.) torstaina sakkorangaistukseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Meri sanoo, ettei ole itse vielä perehtynyt korkeimman oikeuden ratkaisuun, mutta ajattelee, että ihmisten pitäisi voida ennakolta tietää, mitä voi sananvapauden näkökulmasta kirjoittaa ja mitä ei.

- Tähän liittyy vielä vakaumuksellisuus, joten mennään aika vaikealle sananvapauden alueelle, hän sanoo.

PERUSSUOMALAISET on jo pitkään katsonut, että lainsäädäntöä pitäisi muuttaa. Toiveena on Meren mukaan ollut, että pykälää muutettaisiin niin, että siihen tulisi täsmennys väkivallalla uhkaamisesta tai kehottamisesta muita väkivaltaan.

Puolue ajoi lakimuutosta viime hallitusohjelmaan, muttei ”sinne saatu kirjausta tästä täsmentämisestä”, Meri kertoo. Hän ei pidä mahdottomana, että lakia muutettaisiin vielä tällä hallituskaudella.

- Kyllä se mahdollista on, koska se on rikkomusmenettelyn vuoksi muutenkin tarkastelussa.

Meri viittaa Euroopan komission Suomea vastaan käynnistämään rikkomusmenettelyyn.