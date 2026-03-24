Pakistan on valmis isännöimään Yhdysvaltain ja Iranin välisiä neuvotteluita

Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif sanoi tiistaina Pakistanin valmistautuneen isännöimään Yhdysvaltain ja Iranin välisiä neuvotteluita. Julkisuudessa on spekuloitu Pakistanin mahdollisuutta toimia välittäjänä asiassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sharifin mukaan Pakistan pitäisi isännän roolia kunniana.

- Pakistan toivottaa tervetulleeksi ja tukee täysin käynnissä olevia toimia neuvottelujen aloittamiseksi, jotta Lähi-idässä käynnissä oleva sota saataisiin loppumaan, kirjoitti Sharif viestipalvelu X:ssä tiistaina.

Pääministeri Sharif kertoi jo maanantaina keskustelleensa Iranin presidentti Masoud Pezeshkianin kanssa. Pääministeri lupasi maansa avustavan rauhan tuomisessa alueelle. Myös Pakistanin ulkoministeri kertoi keskustelleensa Iranin ulkoministerin kanssa.

UUTISTOIMISTO Reutersin lähteen mukaan Yhdysvaltain ja Iranin välisiä suoria neuvotteluja sodan päättämiseksi voitaisiin käydä Pakistanin pääkaupungissa Islamabadissa jo tällä viikolla.

Pakistanilaisen viranomaislähteen mukaan neuvotteluihin osallistuisivat Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance, erityislähettiläs Steve Witkoff ja presidentti Donald Trumpin vävy Jared Kushner.

Valkoisen talon tiedottaja Karoline Leavitt ei kiistänyt tai vahvistanut tietoja.

Trump sanoi maanantaina, että Yhdysvallat ja Iran käyvät jo neuvotteluja, joissa on saavutettu yhteisymmärrys useissa keskeisissä asioissa.

Trump ei kertonut, kenen kanssa neuvotteluja käydään, mutta sanoi, ettei kyseessä ole Iranin korkein johtaja. Myös Iranin ulkoministeriö kertoi, ettei neuvotteluja Yhdysvaltojen kanssa ole meneillään.

IRANILAINEN uutistoimisto Fars kertoi aiemmin tiistaina, että Israel ja Yhdysvallat olivat iskeneet Iranin energiainfrastruktuuriin. Iskut tapahtuivat Farsin mukaan vain tunteja sen jälkeen, kun presidentti Trump oli ilmoittanut Yhdysvaltojen lykkäävän iskuja Iranin voimalaitoksiin.

Farsin mukaan iskut Isfahanin kaupungissa vaurioittivat kaasuinfrastruktuuria osittain. Lisäksi Iranin lounaisosassa Khorramshahrin voimalaitoksen kaasuputkeen iskettiin.

Irakin Kurdistanin alue puolestaan syytti Irania hyökkäyksestä peshmerga-joukkojaan vastaan. Raketti-iskussa Irakin pohjoisosassa kuoli kuusi joukkojen taistelijaa.

Kyseessä on ensimmäinen kuolemaan johtanut isku Kurdistanin alueen turvallisuusjoukkoja vastaan sen jälkeen, kun Lähi-idän sota alkoi helmikuun lopussa Israelin ja Yhdysvaltojen iskuilla Iraniin.

Lisäksi Irakin länsiosiin tehdyssä iskussa kuoli tiistaina 15 taistelijaa. Paikalliset joukot syyttivät iskusta Yhdysvaltoja.

Israelin asevoimien mukaan Iran jatkoi iskujaan myös Israeliin varhain tiistaina. Israelin suurimmassa kaupungissa Tel Avivissa haavoittui ainakin neljä ihmistä.