Paljastus Twitterissä – Tampereella pelattaneen ensi vuonnakin MM-jääkiekkoa

Viime vuoden MM-isäntä Riika ja tämän vuoden MM-finaalin järjestävä Tampere ovat hakeneet kisaisännyyttä yhdessä. Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n vuosikokous päättää kisajärjestäjän perjantaina Tampereella.

IIHF päätti huhtikuun lopulla, ettei ensi vuoden MM-kisoja pelata Venäjän Pietarissa. IIHF perusteli tuolloin päätöstään pelaajien, toimitsijoiden, toimittajien ja fanien turvallisuudella.

Venäjä ja maata tukeva Valko-Venäjä on suljettu toistaiseksi kansainvälisen jääkiekon ulkopuolelle Ukrainan sodan takia.

Breaking: The Hungarian Ice Hockey Federation has withdrawn its bid to co-host the 2023 @IIHFHockey Men’s World Championship with Slovenia. That leaves Riga/Tampere as the remaining bidder.

— Gord Miller 🌻 (@GMillerTSN) May 23, 2022