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Politiikka

12.6.2026 05:27 ・ Päivitetty: 12.6.2026 05:27

Palkanmaksusta drooniuhkatilanteissa päästiin sopuun

LEHTIKUVA / SASU JÄRNSTEDT

Työmarkkinaosapuolet ovat päässeet eilen illalla sopuun palkanmaksusta drooniuhkatilanteissa. Työ- ja elinkeinoministeriö tiedottaa ratkaisun sisällöstä tänään kello 10.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Työnantaja- ja työntekijäjärjestöt ovat neuvotelleet ohjeista drooniuhkavaroitusten varalle työministerin, kokoomuksen Matias Marttisen pyynnöstä.

OSAPUOLTEN välillä on ollut kiistaa siitä, pitääkö työnantajan maksaa palkkaa ajalta, jona työntekijän työnteko on estynyt drooniuhkatilanteen vuoksi.

STT uutisoi torstaina, että neuvottelutilanne oli jumiutunut. Jos sopuun ei olisi päästy viimeistään perjantaina aamupäivällä, asia olisi siirtynyt Marttisen ratkottavaksi.

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