Palkansaajaliike vaatii kolmikantaista muutosten valmistelua – mutta mitä sanoo Orpo?

Hallitusneuvottelujen kuudes viikko ei vielä maanantaina tuonut paljon lisävalaistusta, mitä hallitusohjelmasta mahtaa löytyä. Hallituksen muodostaja, kokoomuksen Petteri Orpo totesi illansuussa tutut sanat: "Maali häämöttää ja uskon, että sinne päästään".

Säätytalolla päivän neuvotteluja kommentoinut Orpo arvioi, että ensi viikon puolelle katse kuitenkin kääntyy maalista puhuttaessa.

– Edelleenkään en vähättele yhtään, kuinka isoja vaikeita kysymyksiä on ratkottavana. Valtava määrä on tehty töitä ja tänäänkin on ollut olo, että nyt tehdään isoja ratkaisuja. Neuvotellaan nyt vaikeat viimeisetkin asiat kuntoon.

Hänen mukaansa puheenjohtajien pöytään tuodaan pikkuhiljaa eri työryhmien asiakirjoja ”varmaan aika tiivistäkin tahtia loppuviikkoa kohti”.

Hallitusneuvotteluista on kuulunut, että haluja olisi puuttua muun ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoon, lakko-oikeuteen ja paikalliseen sopimiseen.

PALKANSAAJAJÄRJESTÖT ovat laajalti vaatineet, että mahdollisia muutoksia pitäisi valmistella kolmikantaisesti – eli työmarkkinaosapuolia kuunnellen. Orpo ei ottanut tähän kantaa.

– Nämä kaikki kysymykset ja monia muita on työryhmän pöydässä. Kun se miettii uudistusta, se miettii myös sen, miten asia valmistellaan. Se nähdään sitten, kun valmista tulee. Tärkeintä on saada uudistukset läpi ja voimaan laajasti hyväksyttynä.

Ansiosidonnaisen päivärahan porrastaminen ja leikkaaminen on herättänyt huolta palkansaajaliikkeessä. Orpon mukaan tavoitteena on uudistaa järjestelmää kannustavammaksi ja löytää säästäviä vaikutuksia.

– Kaikki elementit on varmasti käyty läpi. Niistä työryhmä hakee sen kombinaation, millä päästään tavoitteisiin. En voi tämän tarkemmin avata.

Orpo kertoi, että käsitelty myös lyhyesti kehitysyhteistyötä, joka jakaa hallitusohjelmaa rakentavien neljän puolueen mielipiteitä.

– Uskon, että ratkaisun elementit ovat olemassa. Minusta sekin pitäisi pystyä ratkomaan huomenna tai ylihuomenna, toivottavasti.

RKP:N puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson osallistui tänään etäyhteyksiin puheenjohtajanelikon neuvotteluihin. Hän on kiinni viikonlopun oman puolueensa puoluekokouksessa ja mahdollisesti torstain ja perjantain kokouksessa Brysselissä.

Orpo vakuutti, että yhden poissaolo Säätytalolta ei vaikuta puheenjohtajapöydän toimintakykyyn.

– Yritämme saada viikonloppuun mennessä mahdollisimman paljon asioita ratkottua. On selvää, että omassa puoluekokouksessa puheenjohtajalla on kädet täynnä työtä. Täytyy yrittää työskennellä etänä, jota on käytetty jonkin verran.