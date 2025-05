”Palkansaajalle on käännetty selkä” – STTK:n Antti Palolalta tiukkaa kritiikkiä hallitukselle

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola ryöpytti hallitusta sen puoliväliriihen päätöksistä keskusjärjestön edustajiston kokouksessa torstaina pitämässään puheessa. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

Palolan mukaan puoliväliriihessä tapahtui omituinen rytminvaihdos sen jälkeen, kun kansalaisille oli kaksi vuotta perusteltu työmarkkinauudistuksia, säästöjä, palveluiden leikkauksia ja etuuksien heikennyksiä ehdottoman välttämättöminä velkaantumisen hidastamiseksi ja talouden tasapainottamiseksi.

– Riihessä hallitus yhtäkkiä linjasi satojen miljoonien eurojen veroalennukset ansiotuloihin suurituloisia painottaen. Yhteisöverotusta hallitus päätti alentaa niin, että valtion talous heikkenee lähes miljardin – tavoite on lapioida yrityksille investointirahaa, Palola summasi.

Palola huomautti, että veronalennukset tehtiin samaan aikaan, kun tiedetään, että Suomen on panostettava tulevina vuosina merkittävästi nykyistä enemmän varoja puolustukseen ja turvallisuuteen.

Palola muistutti hallituksen luvanneen olla ”vahva ja välittävä”.

– Hallitusohjelman uusi nimi voisi olla ”Kokeillaanpa tätä”. Niin omituinen on suunnanmuutos, joka puoliväliriihessä tapahtui.

Palola kritisoi myös hallituksen päätöstä ”vipata valtion eläkerahastosta” miljardi euroa.

– Liikumme todella vaarallisilla vesillä, kun kajotaan eläkerahastoihin, hän sanoi.

– Lisäksi lainan panttina ovat niin sanotut dynaamiset vaikutukset, joilla laina uskotaan aikanaan tulevan kuitatuksi. Dynaamiset vaikutukset, joilla verokevennyksiä usein perustellaan. Voi sanoa, että ne ovat pitkälti tuulen tupia, hän sanoi.

Palola muistutti aiemmista yhteisöveroalennuksista, työnantajan Kela-maksujen poistosta ja kiky-sopimuksen sosiaalivakuutusmaksujen uudelleen kohdentamisesta.

– Ne eivät juurikaan lisänneet yritysten investointeja, vaan niistä säästynyt kohdennettiin osinkoihin. Suurimmat hyötyjät ovat olleet suurituloiset, joilla on eniten osakevarallisuutta.

Ajojahti meitä kohtaan on ollut erittäin ideologinen.

PALOLAN mukaan hallituksen kaksi ensimmäistä vuotta ovat olleet unelmien täyttymys työnantajille, elinkeinoelämälle ja yrittäjille.

– Samalla nykyistä hallitusta voi luonnehtia ay-vihamielisimmäksi mies- ja naismuistiin. Ajojahti meitä kohtaan on ollut erittäin ideologinen ja palkansaajalle on käännetty selkä. Työelämää on heikennetty ja sosiaaliturvaa leikattu nopeasti erittäin heikolla valmistelulla – puhumattakaan uudistusten todellisista vaikutusarvioinneista. Kolmikantainen valmistelu on ollut lähinnä irvokasta näytelmää, hän sanoi.

Palola nosti puheessaan esiin myös hallituksen puoliväliriihessään tekemän päätöksen poistaa ammattiliittojen jäsenmaksun verovähennysoikeus. Palola kuvasi hallituksen näin jatkaneen ”ideologista jahtiaan ay-liikettä kohtaan”.

– Tämä on ollut pitkään oikeiston ja eräiden työnantaja-, yrittäjä- ja elinkeinoelämän järjestöjen tavoite, sillä siellä arvioidaan poiston heikentävän ay-liikettä. STTK:n mielestä ay-jäsenmaksut ovat työntekijälle tulonhankkimismeno. Siksi maksut on edelleen voitava vähentää verotuksessa.

– Kaiken tämän jälkeen en omalta ay-uraltani muista, että suomalaiset työmarkkinat ja sopimusjärjestelmä olisivat milloinkaan olleet niin sekaisin kuin ne tänään ovat, Palola sanoi ja laski ay-uransa pituudeksi 28 vuotta.

Palola muistutti myös, että verovähennysoikeuden poisto on myös isku työehtosopimusten yleissitovuudelle.