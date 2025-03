Palta hylkäsi sovintoehdotuksen elokuva- ja tv-alan työriidassa – Journalistiliitto pitää päätöstä pöyristyttävänä

Palvelualojen työnantajat Palta on hylännyt sovintoehdotuksen elokuva- ja tv-alan työriidassa. Journalistiliitto sekä Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme olisivat hyväksyneet sovintoesityksen. Demokraatti Demokraatti

Paltan mukaan sovintoehdotus ei olisi riittänyt turvaamaan alan toimintakykyä nykyisessä ongelmallisessa tilanteessa.

– Elokuva- ja tv-tuotantoalan tilanne on erittäin haastava. Alan kannattavuus on viime vuosina romahtanut ja myös konkursseja on nähty. Tuotantojen tilaaminen on jatkuvasti vähentynyt ja uhkaa siirtyä yhä enemmän ulkomaille, Paltan neuvottelujohtaja Kaisa Lakovaara sanoo tiedotteessa.

Elokuva- ja televisiotuotantoalaa uhkaa siis edelleen lakko ensi lauantaina. Lakon vuoksi Loton, MTV:n uutisten, Putouksen ja Emma-gaalan suorat lähetykset ovat uhattuna. Myös alalla jo oleva ylityö- ja venymiskielto jatkuu, Journalistiliitto tiedottaa.

JOURNALISTILIITTO ja Teme olisivat hyväksyneet sovintoesityksen, koska se olisi tuonut alalle työkaluja työntekijöiden jaksamisen parantamiseen sekä palkkaratkaisun.

– Pidämme työnantajapuolen päätöstä pöyristyttävänä, Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen sanoo tiedotteessa.

– Sovittelijan ehdotus olisi ollut mielestämme hyvä, se mahdollistaisi tv-ohjelmia ja elokuvia tekeville työntekijöille inhimillisemmät työolot.

Journalistiliitto ja Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme ovat neuvotelleet alan työehdoista ja palkoista Palvelualojen työnantajien Paltan kanssa 13. joulukuuta lähtien.