PAM ei halua, että väkevää viinaa kuljetetaan koteihin

Palvelualojen ammattiliitto PAM esittää, että hallituksen esitystä uudeksi alkoholilaiksi tulisi korjata ainakin siten, että alkoholin kotiinkuljetus sallittaisiin vain työsuhteessa oleville.

”Jos vastassa on aggressiivisesti käyttäytyviä, päihtyneitä henkilöitä, ei yksin olevalla kuljettajalla ole tosiasiassa aina mahdollisuutta olla luovuttamatta tuotteita. Kuljettajan asettaminen tällä tavoin selkeän väkivallan uhan alle on kohtuutonta. Sen vuoksi PAM ehdottaakin, että alkoholia kuljettavien henkilöiden on oltava työsuhteessa. Jos työntekijä olisi aina työsuhteessa toimitusluvan haltijaan, olisi hänellä työnantajan ja työterveyshuollon koulutus ja tuki mukanaan”, PAMin lausunnossa sanotaan.

Lisäksi ulkomaisten yritysten mahdollisuus myydä väkeviä juomia kotiovelle pitäisi liiton mielestä kieltää ja sallia kotiinkuljetus vain miedoille, jo nyt kaupasta ostettaville juomille.

PAMIn lausunnon mukaan hallituksen esitys sallisi ulkomaisen tiukan viinan kotiinkuljetuksen, lisäisi sosiaali- ja terveydenhuollon riskejä, heikentäisi työturvallisuutta ja tietoturvaa.