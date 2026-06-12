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Työmarkkinat

12.6.2026 11:18 ・ Päivitetty: 12.6.2026 11:18

PAM purkaa työehtosopimusta rikkoneen safariyrityksen hakusaarron

Arja Jokiaho

Palvelualojen ammattiliitto PAM kertoo purkaneensa Nordic Unique Travels -safariyritykseen 21. toukokuuta kohdistamansa hakusaarron.

Demokraatti

Demokraatti

PAM ja Nordic Unique Travelsia edustava Matkailu- ja ravintola-ala Mara pääsivät sopimukseen, jolla yritys sitoutuu korjaamaan toimintaansa sekä noudattamaan jatkossa lainsäädäntöä ja ohjelmapalvelualan työehtosopimusta.

PAM asetti yrityksen hakusaartoon alkaen 21. toukokuuta, koska se rikkoi ohjelmapalvelualan työehtosopimusta useiden vuosien ajan toistuvasti ja tietoisesti. Hakusaarrolla PAM kehotti jäseniään olemaan hakematta töitä saarron kohteena olevasta yrityksestä.

Saarron purkamisen ehtona oli, että yritys ratkaisee kaikki avoimet erimielisyydet, maksaa työntekijöiltä puuttuneet palkkasaatavat, sitoutuu noudattamaan lainsäädäntöä ja ohjelmapalvelualan työehtosopimusta sekä lopettaa liittovastaisen toiminnan.

– Hakusaarron julistamisen jälkeen neuvotteluyhteys syntyi nopeasti. Hakusaartoon johtaneet syyt saatiin neuvotteluiden aikana käsiteltyä, eikä hakusaarron jatkamiselle ole enää perusteita, PAMin järjestöjohtaja Risto Kalliorinne sanoo tiedotteessa.

Hakusaarto osoittautui Kalliorinteen mielestä tehokkaaksi toimenpiteeksi, sillä vuosia jatkuneisiin epäkohtiin päästiin puuttumaan.

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