Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Työmarkkinat

15.4.2026 09:04 ・ Päivitetty: 15.4.2026 09:04

PAM vaati kovempia rangaistuksia työperäisestä hyväksikäytöstä – ”Kärsijöiden joukko on laaja”

iStock
Lapin kausityöntekijöiden olot nousivat esiin Ylellä keskiviikkona. Kuvituskuvassa turisteja moottorikelkkasafarilla. Kuva ei liity työperäisen hyväksikäytön tapauksiin.

Palvelualojen ammattiliitto PAM vaatii tuntuvampia rangaistuksia työperäisestä hyväksikäytöstä.

– Tarvitaan uhka, joka voidaan panna nopeasti toimeen, kun viranomainen on hyväksikäytön todennut. Lisäksi uhan on oltava taloudellisesti riittävän iso, jotta se toimii ehkäisevänä pelotteena hyväksikäyttöä suunnitteleville, PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen sanoo tiedotteessa.

Ylen tänään julkaisemassa jutussa Lapin kausityöntekijöistä kokemuksistaan kertoi muun muassa espanjalainen kausityöntekijä. Hän asui 40 muun kanssa samassa asunnossa ja ongelmia oli hänen mukaansa ollut myös muun muassa lisien maksussa.

PAMin juuri julkaisemaan kyselyyn vastanneista kausityöntekijöistä 27 prosenttia kertoi havainneensa merkkejä työperäisestä hyväksikäytöstä. Suomeen muuttaneista vastaajista merkkejä oli havainnut 40 prosenttia.

Rönni-Sällisen mukaan Ylen esiin nostama tapaus osoittaa, että Suomessa tarvitaan työperäisen hyväksikäytän torjumisessa välineitä, jotka voidaan panna toimeen heti.

– Nykyisellään hyväksikäytetyt ehtivät monta kertaa poistua maasta ennen kuin oikeuden kautta saadaan päätöksiä tapauksista. Hyväksikäyttäjät voivat näin huoletta jatkaa toimintaansa, tiedotteessa kuvataan.

Rönni-Sällisen mukaan työperäisen hyväksikäytön riskialat pitäisi tunnistaa, jotta niihin voitaisiin kohdistaa lisätoimenpiteitä ja tarvittaessa myös tiukempaa sääntelyä. Viranomaisten resursseja pitäisi myös lisätä.

– Nykyistä kovemmista toimista hyötyisivät kaikki, sillä kärsijöiden joukko on laaja. Eniten kärsivät tietenkin sen uhrit, mutta lisäksi kärsivät oikein toimivat yritykset, kun kilpailutilanne vääristyy koijareiden hyväksi, ja epäilys kohdistuu kaikkiin alan yrityksiin. On selvää, että hyväksikäyttötilanteissa muutama huono marja pilaa koko korin ja Lapissakin asiansa hyvin hoitavien yritysten päällekin lankeaa epäilys, Rönni-Sällinen sanoo.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU