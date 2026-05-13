PAMilta suorat sanat Woltille: ”Selitysten aika on nyt ohi”

Palvelualojen ammattiliitto PAM vaatii, että lähettiyhtiö Wolt noudattaa korkeimman hallinto-oikeuden tuomiota ja antaa työntekijäaseman kaikille yhtiön läheteille. Demokraatti

Korkein hallinto-oikeus KHO hylkäsi Woltin valituksen ruokalähettien verotusta koskevassa asiassa. KHO:n mukaan keskusverolautakunnan ratkaisua ei muuteta. Ratkaisun mukaan lähetin tulot katsottiin työsuhteessa ansaituksi palkaksi, josta Woltin pitää maksaa ennakonpidätys.

Jo viime vuonna KHO antoi ennakkopäätöksen, jonka mukaan Wolt-lähetit ovat työsuhteisia, eivätkä yrittäjiä. PAM kritisoi Woltia siitä, ettei yhtiö ei ole noudattanut oikeuden päätöstä, vaan on jatkanut pääasiallisesti yrittäjämallilla.

– Tilanne, jossa Suomessa toimiva yritys ei noudata oikeuden lainvoimaisia tuomioita, on aivan käsittämätön. Woltin pitää nyt yksinkertaisesti noudattaa lakia ja toimia tuomioiden mukaisesti. Se tarkoittaa työntekijäasemaa kaikille yhtiön läheteille, PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen sanoo tiedotteessa.

KHO:n tänään antaman hylkäyspäätöksen perusteluissa todetaan, että ”huomiota on kiinnitettävä työtä suorittavan sopimusosapuolen mahdolliseen epäitsenäisyyteen ja järjestelyn mahdolliseen keinotekoisuuteen”. Perusteluissa todetaan myös, että Woltin ekemät muutokset sijaiskäytäntöön ovat kokonaisuuden kannalta vähäisiä.

PAM nostaa esiin, että Wolt on perustellut yrittäjämalliinsa tekemillä muutoksilla sitä, ettei se noudata oikeuden päätöstä työsuhteisuudesta. PAMin mukaan KHO:n tuore tuomio vahvistaa, että työnteon tosiasiallisilla olosuhteilla on merkitystä, ei sopimusehtoihin tehtävillä teknisillä muutoksilla.

– Selitysten aika on nyt ohi. Vaadimme, että myös työsuojeluviranomainen ryhtyy välittömästi toimiin, joilla varmistetaan lähettien työntekijäaseman ja oikeuksien toteutuminen. Toistaiseksi valvonta on ollut olematonta, Rönni-Sällinen toteaa.

PAM vaatii myös lakimuutoksia, joilla turvattaisiin alustatyöntekijöiden asemaa sekä ehkäistäisiin keinotekoisen ja näennäisen yrittäjyyden leviämistä.

– Kaikkeen alustatyöhön tulee säätää tehokas työsuhdeolettama, joka on EU:n alustatyödirektiivin keskeisin vaatimus. Tämä täytyy varmistaa direktiivin kansallisessa toimeenpanossa, Rönni-Sällinen sanoo.

Rönni-Sällisen mukaan tarvitaan myös tuntuvia sanktioita työnantajalle oikeudentilan tahallisesta väärintulkinnasta, jos työsuhdetta pyritään naamioimaan yrittäjyydeksi.

– Tähän pitäisi tarttua viimeistään tulevalla vaalikaudella. Muuten ilmiö jatkaa leviämistään yhä uusille aloille.

PAM on alkuvuoden ajan neuvotellut Woltin kanssa työsuhteisten lähettien työehtosopimuksesta, koska Wolt on palkannut pienen määrän lähettejä työsuhteeseen. Neuvottelut jatkuvat yhä.