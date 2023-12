PAMin barometri: ”Enemmistö ei kannata hallituksen valitsemaa linjaa”

Enemmistö työikäisistä vastustaa lakko-oikeuden, työttömyysturvan ja sairauspalkan heikennyksiä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Tämä käy ilmi Palvelualan ammattiliitto PAMin teettämästä kyselystä. Vetovoimabarometrin mukaan suomalaiset eivät kannata eriarvoisuuden lisäämistä ja verotuksen alentamista, jos palvelut heikkenevät.

Lakko-oikeuden rajoittaminen ja ensimmäisen sairauspäivän muuttaminen palkattomaksi saavat valtaosalta tuomion. 64 prosenttia sanoo olevansa eri mieltä väitteen ”Nykyisiä työntekijöiden lakko-oikeuksia voisi rajoittaa” kanssa. ”Työntekijälle ei ole tarpeen maksaa palkkaa ensimmäiseltä sairauspäivältä” -väitteen kanssa eri mieltä taas on 73 prosenttia vastaajista.

Työttömyysturvan lapsikorotuksen poistamista työttömiltä vanhemmilta vastustaa 60 ja kannattaa 7 prosenttia vastaajista. 17 prosentilla ei ole kantaa ja 7 prosenttia ei osaa sanoa.

Enemmistö suhtautuu kielteisesti myös työntekijän sakottamiseen laittomaan työtaisteluun osallistumisesta sekä työntekijän irtisanomisen helpottamisen henkilöön menevien syiden perusteella.

Peräti 85 prosenttia on sitä mieltä, että on oikein, että sunnuntaina tehtävästä työstä saa paremman korvauksen. Sunnuntaikorvausten leikkaamista on viimeksi nostanut esiin Suomen Yrittäjät.

ORPON-PURRAN hallitus aikoo toteuttaa yllä mainittuja toimia, PAM huomauttaa tiedotteessaan. Sunnuntaikorvausta ei hallitusohjelmassa ole mainittu. Lisäksi hallitus on tekemässä muita leikkauksia muun muassa asumistukeen ja muitakin työlainsäädännön heikennyksiä. Hallitus on keventämässä tuloverotusta erityisesti korkeimmissa tuloluokissa.

Kyselyn perusteella valtaenemmistö (75%) pitää kaikkien saatavilla olevia julkisia palveluita alhaista verotusta tärkeämpinä. Enemmistö (61%) ei myöskään hyväksy ajatusta, että eriarvoisuuden kasvu on hyväksyttävä talouskasvun lisäämiseksi. 32 % hyväksyy ajatuksen.

– Näyttää vahvasti siltä, että vaikka hallituksella on eduskunnassa enemmistö, jonka avulla se kykenee viemään toimiaan läpi, enemmistö suomalaisista ei toimia eikä valittua linjaa kannata, PAMin tutkimuspäällikkö Antti Veirto toteaa tiedotteessa.

PAM kysyi myös alan vetovoimaan liittyviä kysymyksiä. Kautta vuosien kaupan alaa, majoitus- ja ravitsemisalaa ja kiinteistöpalvelualaa ja sen työntekijöitä on arvostettu. Niin nytkin.

Osa-aikatyön paljous hallitsee kyselyn mukaan edelleen alojen imagoa. Se on kaupan alaa vahvimmin, majoitus- ja ravitsemisalaa toiseksi ja kiinteistöpalvelualaa kolmanneksi vahvimmin luonnehtiva ominaisuus.

Noin 41 prosenttia työikäisistä pitää kauppaa, 27 prosenttia majoitus- ja ravitsemisalaa ja 23 prosenttia kiinteistöpalvelualaa houkuttelevana työnantajana. Kiinteistöpalvelualan houkuttelevuus on kasvanut vuosien aikana, muiden pysynyt koko lailla vakaana.

PAMin kysely toteutettiin marraskuussa 2023 Kantarin Forumissa, joka on Verianin käyttämä, internetiä tiedonsiirrossa hyödyntävä vastaajapaneeli. Tilastollinen virhemarginaali on 3,0 prosenttiyksikköä suuntaansa. Kyselyyn haastateltiin 1 103 työikäista.