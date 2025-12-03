Palkittu politiikan aikakauslehti.
3.12.2025 07:02 ・ Päivitetty: 3.12.2025 07:02

Pankilta karu viesti: alentaa kasvuennustettaan

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Danske Bank alentaa ennustettaan Suomen talouskasvusta. Se ennustaa ensi vuodelle 1,5 prosentin talouskasvua aiemman kahden prosentin sijaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Myös kuluvan vuoden ennustetta on laskettu. Sen odotetaan nyt jäävän 0,3 prosenttiin, kun aiempi ennuste oli 0,9 prosenttia.

Danske Bank näkee Suomen taloudessa varovaisia merkkejä käänteestä, kuten teollisuuden tilauskannan vahvistumisen sekä asuntokauppojen määrän kasvun. Julkisen velan nousuvauhti puolestaan kasvaa pankin mukaan huolestuttavaksi.

Danske Bank ennustaa erityisesti kone- ja laiteinvestointien sekä aineettomien investointien kasvavan tulevina vuosina. Julkiset investoinnit jatkavat kasvuaan pääasiassa puolustus- ja turvallisuusinvestointien siivittäminä.

DANSKE BANKIN yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipelto huomauttaa, että merkittävä osa korkealle kivunneen työttömyyden kasvusta johtuu osallistumisasteen noususta.

Hän uskoo, että taloustilanteen parantuessa tämä työvoiman kasvu lisää työntekijöiden saatavuutta ja vauhdittaa talouden elpymistä.

- Odotamme teollisuuden hyvän vireen parantavan työllisyyttä, mutta sen vaikutus näkyy viiveellä. Työllisyyden kasvu on pitkälti yksityisen sektorin varassa, sillä julkisen sektorin työllisyys on ollut laskussa, Kivipelto sanoo tiedotteessa.

- Ennustamme työmarkkinoiden elpyvän asteittain vuoden 2025 viimeiseltä neljännekseltä alkaen ja arvioimme kehityksen jatkuvan vuosina 2026 ja 2027.

