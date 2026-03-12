Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

12.3.2026 06:05 ・ Päivitetty: 12.3.2026 06:05

Pankki: Asuntojen hinnat laskevat vielä lisää tänä vuonna

iStock

Asuntojen hinnat laskevat vielä tänä vuonna ja lähtevät kasvuun ensi vuoden puolella. Lähi-idän tuorein konflikti voi kuitenkin pitkittyessään heikentää asuntojen kysyntää, ennustaa Nordea asuntomarkkinakatsauksessaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ennusteen mukaan ensi vuonna hinnat nousevat koko maassa 1,5 prosenttia. Väestötappiopaikkakunnilla pitkään jatkunut hintojen lasku tulee kuitenkin jatkumaan.

Ensimmäisenä hintojen nousu tapahtuu isommissa asunnoissa, ja pienten asuntojen ylitarjonta purkautuu hitaammin.

Nordean ekonomistin Juho Kostiaisen mukaan ennakoitua pidempään jatkuneen asuntojen hinnanlaskun taustalla on muun muassa Suomen talouden odotettua heikompi kehitys.

Myyntiajat ovat tällä hetkellä keskimäärin yli neljä kuukautta. Kostiainen ehdottaa asuntokaupan vauhdittamiseksi asunnonvaihtajilta vaadittavan omarahoitusosuuden laskemista väliaikaisesti viiden prosentin tasoon, joka ensiasunnon ostajillakin on.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Elokuva
12.3.2026
Arvio: Uusi Rasputin todistaa Putinin nousun ja Venäjän syöksymisen moderniksi diktatuuriksi
Lue lisää

Susanna Luikku

Toimituksen kommentit
10.3.2026
Turpa kii tai tulee penaltti – vai oliko ihan pakko tehdä kulttuurisota lätkäpaidasta?
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU