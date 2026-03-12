Talous
12.3.2026 06:05 ・ Päivitetty: 12.3.2026 06:05
Pankki: Asuntojen hinnat laskevat vielä lisää tänä vuonna
Asuntojen hinnat laskevat vielä tänä vuonna ja lähtevät kasvuun ensi vuoden puolella. Lähi-idän tuorein konflikti voi kuitenkin pitkittyessään heikentää asuntojen kysyntää, ennustaa Nordea asuntomarkkinakatsauksessaan.
Ennusteen mukaan ensi vuonna hinnat nousevat koko maassa 1,5 prosenttia. Väestötappiopaikkakunnilla pitkään jatkunut hintojen lasku tulee kuitenkin jatkumaan.
Ensimmäisenä hintojen nousu tapahtuu isommissa asunnoissa, ja pienten asuntojen ylitarjonta purkautuu hitaammin.
Nordean ekonomistin Juho Kostiaisen mukaan ennakoitua pidempään jatkuneen asuntojen hinnanlaskun taustalla on muun muassa Suomen talouden odotettua heikompi kehitys.
Myyntiajat ovat tällä hetkellä keskimäärin yli neljä kuukautta. Kostiainen ehdottaa asuntokaupan vauhdittamiseksi asunnonvaihtajilta vaadittavan omarahoitusosuuden laskemista väliaikaisesti viiden prosentin tasoon, joka ensiasunnon ostajillakin on.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.