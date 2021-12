Paperiliiton Vanhala ihmeissään UPM:n Pesosen lausunnoista: ”Tuo on erittäin voimakasta pelolla johtamista”

Paperiliiton hallitus päätti tänään ilmoittaa mahdollisesta työnseisauksesta kaikissa UPM:n paperiteollisuuden työehtosopimusta noudattaneissa tehtaissa. Johannes Ijäs Demokraatti

Lakko alkaisi tehtailla vuoden alusta.

Paperiliitto perusteli päätöstä tänään tiedotteessaan. Paperiliitto haluaa sopia UPM:lle yhden yrityskohtaisen sopimuksen, mutta UPM lähtee neuvottelemaan ainoastaan, jos tehdään viisi eri liiketoimintakohtaista sopimusta uudelta pohjalta.

Paperiliitto totesi myös, että UPM on varautunut muuttamaan yksipuolisesti työntekijöiden työsuhteiden ehtoja vuoden alusta ja että nykyisellä paperiteollisuuden työehtosopimuksella ei ole niin sanottua jälkivaikutusta eli työehdot määräytyvät 1.1.2022 alkaen lain ja yrityksen määrittelemin ehdoin.

Metsäyhtiö UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesosen mukaan syy siihen, ettei Paperiliiton kanssa ole päästy työehtosopimuspöytään, on valta. Pesonen kertoi tänään kantojaan STT:n haastattelussa.

– En osaa siihen muuta sanoa. Se on se ay-valta. Paperiliitto roikkuu vanhassa, hän sanoi STT:lle.

Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala ihmettelee Pesosen puheita Demokraatille tiistaina illalla. Hän pitää toimitusjohtajan näkemyksiä hyvin erikoisena.

– Kuvaa ehkä Pesosen omaa ajattelutapaa. Hän on se, joka on oikeassa.

Vanhala huomauttaa, että monien muiden yhtiöiden kanssa Paperiliitto on päässyt sopuun neuvotteluissa.

– Tällä logiikalla kaikki muut yhtiöt ovat väärässä ja yksi on vain oikeassa. Jokaisella on tietysti oikeus omaan mielipiteeseen. Ehkä Pesosella on taipumusta patruunavaltaan, hän taitaa mennä sinne todella vanhaan valtaan, Vanhala lataa.

Pesonen sanoi STT:lle myös antaneensa graafisen paperin liiketoiminnan neuvottelijoille mandaatin, että jos löytyy tuottavuutta ja kilpailukykyä parantava sopimus, UPM sitoutuu siihen, että Suomesta ei suljeta koneita sopimuskauden aikana. Tämä mandaatti puolestaan Pesosen mukaan poistuu, jos lakko alkaa.

Vanhala ihmettelee, miten pörssiyhtiön toimitusjohtaja ilmoittaa rivien välissä, milloin koneet käyvät ja milloin eivät.

– Hän on antanut vallan, mandaatin, ei yhtiön hallitus, vaan hän on antanut. Nyt ollaan yhden miehen peukalon alla sitten. Toki yhtiöhän voi sulkea tai käynnistää koneita, totta kai, Vanhala hämmästelee.

Hän pitää Pesosen puheita erikoisena, koska tilauskannat yhtiöissä ovat korkealla.

Vanhala palaa myös hiljattain suljettuun UPM:n Kaipolan tehtaan sulkemiseen.

– Kaipolan pojat säästivät ja keräsivät rahaa, eikä silloin ollut mitään merkitystä, kun he joustivat.

– Tuo on erittäin voimakasta pelolla johtamista, mutta ei sinänsä uutta, Vanhala kommentoi Pesosen vihjauksia koneiden sulkemisesta.

Vanhala ihmettelee myös muutoin UPM:n toimia. Ainakin Yle on kertonut, että UPM aikoo maksaa tammikuussa palkanlisää työntekijöille, jotka tulevat töihin mahdollisen lakon aikana. Vanhala sanoo tämän olevan ennenkuulumatonta.

– UPM ei ilmeisesti luota omaan linjaansakaan, kun alkavat rahalla toimia.

Lakkovaroitukset jouduttiin Vanhalan mukaan laittamaan pitkälti peliin sen takia, että UPM ei tunnusta sopimusten jälkivaikutusta.

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun minun 20 vuoden urallani tähän törmätään. Emmehän me silloin voi töihin voi mennä.

Vanhala kertoo myös saaneensa sellaisia viestejä, että UPM rekrytoisi pohjoisesta rikkureita, jos sen voimalaitokset alkavat pysähtyä.

– Tällaista olen kuullut. Minuun on oltu yhteydessä sieltä. Tämä menee todella kovaksi tämä touhu.

– Ei ole enää kyse mistään työehtosopimusten neuvottelusta, vaan tämä on voimakas hyökkäys Paperiliittoa ja koko ay-liikettä kohtaan, Vanhala summaa tunnelmiaan UPM:n edesottamuksista.

Jussi Pesosen mukaan Paperiliitto ei edes tiedä, mitä UPM haluaa, mutta liitto on jo julkisuudessa viitannut viralliseen sovitteluprosessiin.

– Emme ole sovitteluun viitanneet. Sovittelija puuttuu jos puuttuu, Vanhala sanoo.

– Ei UPM:llä ole mitään halukkuutta neuvotella. Se on vähän niin, että joko niiden tie tai ei tietä ollenkaan, Vanhala jatkaa.

UPM:n toimitusjohtaja Pesonen kertoi STT:lle myös, että sopimista vauhdittaakseen UPM on luvannut, että jos muun muassa työn järjestämisestä ja joustavuudesta pystytään sopimaan, taataan työntekijöille vähintään nykyinen vuosiansiotaso tulevalle sopimuskaudelle.

Petri Vanhalaa tämä ei vakuuta, vaan hänellä on aivan toinen käsitys todellisuudesta.

– UPM on ilmoittanut tehtailla, että vuosiansioiden taso ei laske, mutta työtunteja pitää tehdä selvästi enemmän. Sitä voi kutsua suomeksi palkanleikkaukseksi, Vanhala kuittaa.