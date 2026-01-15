Palkittu politiikan aikakauslehti.
15.1.2026 06:43 ・ Päivitetty: 15.1.2026 06:43

Paperiposti jää pääosin historiaan Kelassa – asiakkaalla on kuitenkin mahdollisuus valita

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Kela luopuu pääosin paperipostista tästä päivästä lähtien. Jatkossa paperipostia saavat vain asiakkaat, jotka eivät käytä OmaKela-asiointipalvelua.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Asiakkaat, joilla palvelu on käytössä ja jotka ovat ilmoittaneet Kelalle sähköpostiosoitteensa tai puhelinnumeronsa, saavat jatkossa päätökset ja kirjeet vain sähköisesti OmaKelaan. Kun uusi päätös tai kirje on luettavissa, asiakas saa siitä ilmoituksen Suomi.fi-viestinä, sähköpostilla tai tekstiviestillä.

Myös OmaKelaa käyttävä asiakas voi kuitenkin halutessaan valita paperipostin. Valinta tehdään OmaKelassa tai Kelan asiakaspalvelussa.

Muutos kirjeiden toimitustavassa perustuu viime marraskuussa hyväksyttyyn Kela-lain uudistukseen.

KELAN mukaan osa kirjeistä toimitetaan myös jatkossa sekä OmaKelaan että postitse. Näitä ovat muun muassa perhe-eläkkeisiin, eläkkeen lapsikorotukseen, eläketukeen ja vammaistukiin liittyvät kirjeet.

Toimeentulotuen maksusitoumukset ja kuolinpesiä koskevat kirjeet lähetetään edelleen vain paperipostina.

Viime vuonna Kela lähetti noin kuusi miljoonaa kirjettä paperipostina ja noin yhdeksän miljoonaa paperittomasti. Säästöjä tulostus- ja postituskuluissa kertyi Kelan mukaan viime vuonna noin kuusi miljoonaa euroa.

Tämän vuoden aikana myös muut viranomaiset alkavat toimittaa kirjeitä ensisijaisesti sähköisesti.

