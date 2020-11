”Paraatiesimerkki pakkoyrittäjyydestä” – liitto kimpaantui ohjelmatoimistolle päätöksestä, joka nakertaa muusikoiden työttömyysturvaa

Muusikkojen liitto arvostelee kovin sanoin ohjelmatoimisto Live Nationin päätöstä, joka liiton mukaan käytännössä vie muusikoilta mahdollisuuden saada ansiosidonnaista työttömyyysturvaa. Päätös johtaa liiton mukaan siihen, että myös ne muusikot, jotka haluavat toimia palkansaajina, tulkitaan yrittäjiksi. DEMOKRAATTI Demokraatti

Ohjelmatoimisto Live Nation on liiton mukaan yksipuolisella päätöksellä ilmoittanut siirtyvänsä muusikkokorvausten osalta kokonaan laskutukseen tammikuun alusta alkaen riippumatta siitä, täyttyvätkö toiminnassa työsuhteen tunnusmerkit. Liitto kertoo tiedotteessa, että muusikkoja kehotettiin käyttämään laskutusyhtiöiden palveluita.

Liiton mukaan tähän saakka suuri osa muusikoista on tehnyt keikkansa työsuhteessa yhtiöön, ja Live Nation on vastannut muun muassa TyEL-maksujen maksamisesta. Liitto katsoo, että keikkatyössä työsuhteen tunnusmerkit täyttyvät, ja huomauttaa, että vastaavia työsuhdetulkintoja on tehty myös muun muassa alustatalouteen liittyen.

Jos aiemmin työsuhteessa olleet henkilöt siirtyvät laskutukseen, pitäisi ammattijärjestön mukaan myös sopimussuhteessa ja työn tekemisessä tapahtua muutoksia, jotta yrittäjyys olisi perusteltavissa.

– Ei voi olla sellaista tilannetta, että työntekijäjoukko siirretään yrittäjiksi ilman, että muut olosuhteet jatkuvat ennallaan. Elleivät sitten muusikot itse tätä vaadi, mutta siitä ei tässä ole kysymys, Muusikkojen liiton juristi Mirkka Kivilehto sanoo tiedotteessa.

– Näin Live Nation tuo keskusteluun pakkoyrittäjyydestä oikein paraatiesimerkin, liiton sopimuspäällikkö Miika Tarhio puolestaan kuvailee.

Laskuttavista freelancereista käytetään toisinaan nimitystä ”kevytyrittäjä”. Tarhio muistuttaa, että työttömyys- ja eläketurvan sekä muun sosiaalivakuutuksen suhteen kevytyrittäjä on yrittäjän asemassa. Näin ollen kevytyrittäjän tulisi otta YEL-vakuutus, jos hän haluaa työnantajavakuutuksiin rinnastettavan suojan. Kevytyrittäjä on myös heikommassa tilanteessa muun muassa työtapaturma- ja ammattitautivakuutusten sekä palkkaturvan osalta.

Liitto muistuttaa, että vain työsuhteisilla on käytännössä mahdollisuus saada ansiosidonnaista työttömyysetuutta mikäli he kuuluvat työttömyyskassaan. Muusikkojen liitto moittii Live Nationin vievän muusikoilta turvan tilanteessa, jossa freelancemuusikoiden menetykset koronapandemian vuoksi ovat valtavat ja he ovat heikoimmassa tilanteessa kuin ikinä aiemmin.

– Muusikolle on iso merkitys sillä, saako hän työttömäksi jäädessään kuukaudessa esimerkiksi 1800 euroa ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa vai 700 euroa peruspäivärahaa. Tällä ei Live Nationille näytä olevan mitään merkitystä, liiton puheenjohtaja Ahti Vänttinen sanoo tiedotteessa.

Muusikkojen liitto muistuttaa, että Live Nationin asema ja markkinaosuus Suomessa ja kansainvälisesti on merkittävä, ja päätös vaikuttaa alalla laajasti. Liiton mukaan muut alan ohjelmatoimistot eivät ole seuranneet Live Nationin linjaa.

– Toivottavaa olisi että työsuhteessa työskentely olisi mahdollista jatkossakin, freelancereiden luottamushenkilö Juho Viljanen sanoo.