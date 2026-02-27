Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

27.2.2026 06:51 ・ Päivitetty: 27.2.2026 06:51

Paramount voitti Netflixin tarjouskilvassa Warner Brosista

LEHTIKUVA / AFP / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN

Yhdysvalloissa mediakonserni Paramount näyttää voittaneen suoratoistojätti Netflixin tarjouskilvassa Warner Bros Discoverysta. Netflix kertoi torstaina, ettei se aio vastata Paramountin viimeisimpään tarjoukseen.

Joulukuussa kerrottiin, että Netflix aikoo ostaa elokuva- ja televisiostudio Warner Bros Discoveryn lähes 83 miljardin dollarin eli noin 71 miljardin euron hintaan. Paramount Skydance ei tuolloin tyytynyt tappioonsa.

Yhtiö muun muassa nosti kanteen Warner Brosia vastaan. Paramount yritti saada Warner Brosin hallituksen julkistamaan osakkeenomistajille tietoja, joiden Paramount katsoi asettavan oman tarjouksena parempaan valoon.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan Paramountin viimeisimmässä tarjouksessa ostohinta olisi noin 111 miljardia dollaria eli noin 94 miljardia euroa.

Netflixin vetäydyttyä Warner Brosin hallitus on nyt vapaa hyväksymään Paramountin tarjouksen. Kaupan mahdollinen toteutuminen kestänee kuitenkin vielä kuukausia muun muassa kilpailuvaikutusten arvioinnin takia.

Warner Bros Discoveryyn kuuluvat muun muassa suoratoistopalvelu HBO Max sekä uutiskanava CNN.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Talous

5.12.2025 14:10

Netflix ostaa Warner Brosin televisiotoiminnan – pakettiin kuuluu muun muassa HBO Max

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
26.2.2026
Pekka Haavisto jättää eduskunnan – siirtyy YK:n pääsihteerin erityislähettilääksi
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
26.2.2026
”Kyllä tämä lamaannuttaa” – elinvoimakeskusten jätti-yt tulivat yllätyksenä henkilöstölle
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Elokuva
26.2.2026
Arvio: Baz Luhrmann etsii rock-ikonien kuninkaasta nyt inhimillistä sarkaa tutulla kimaltelevalla tyylillään
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU