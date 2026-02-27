Paramount voitti Netflixin tarjouskilvassa Warner Brosista

Yhdysvalloissa mediakonserni Paramount näyttää voittaneen suoratoistojätti Netflixin tarjouskilvassa Warner Bros Discoverysta. Netflix kertoi torstaina, ettei se aio vastata Paramountin viimeisimpään tarjoukseen.

Joulukuussa kerrottiin, että Netflix aikoo ostaa elokuva- ja televisiostudio Warner Bros Discoveryn lähes 83 miljardin dollarin eli noin 71 miljardin euron hintaan. Paramount Skydance ei tuolloin tyytynyt tappioonsa.

Yhtiö muun muassa nosti kanteen Warner Brosia vastaan. Paramount yritti saada Warner Brosin hallituksen julkistamaan osakkeenomistajille tietoja, joiden Paramount katsoi asettavan oman tarjouksena parempaan valoon.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan Paramountin viimeisimmässä tarjouksessa ostohinta olisi noin 111 miljardia dollaria eli noin 94 miljardia euroa.

Netflixin vetäydyttyä Warner Brosin hallitus on nyt vapaa hyväksymään Paramountin tarjouksen. Kaupan mahdollinen toteutuminen kestänee kuitenkin vielä kuukausia muun muassa kilpailuvaikutusten arvioinnin takia.

Warner Bros Discoveryyn kuuluvat muun muassa suoratoistopalvelu HBO Max sekä uutiskanava CNN.