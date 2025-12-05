Netflix ostaa Warner Brosin televisiotoiminnan – pakettiin kuuluu muun muassa HBO Max

Kyseessä on suurimmat kaupat viihdealalla sitten vuoden 2019, jolloin Disney osti Foxin televisiotoiminnan. Järjestelyn toteumisen odotetaan vievän ainakin vuoden tai jopa puolitoista.

Warner Brosin televisiotoimintaa tavoitteli myös muun muassa Paramount, kertoo CNN.

Netflix on jo nyt maailman suurin maksullinen suoratoistopalvelu, jolla on yli 300 miljoonaa tilaajaa maailmanlaajuisesti. Yhdistyminen Warner Brosin kanssa vahvistaa sen asemaa entisestään.

Järjestely on Netflixin suurin hankinta koskaan. Warner Brosin myötä Netflix saa haltuunsa oikeudet elokuvaklassikoihin kuten Casablanca ja HBO:n hittisarjoihin kuten Sopranos tai Game of Thrones. Pakettiin kuuluvat myös muun muassa Harry Potter -elokuvat ja Friends-sarja.