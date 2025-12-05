Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

5.12.2025 14:10 ・ Päivitetty: 5.12.2025 14:10

Netflix ostaa Warner Brosin televisiotoiminnan – pakettiin kuuluu muun muassa HBO Max

iStock

Suoratoistojätti Netflix ostaa elokuva- ja televisiostudio Warner Bros Discoveryn lähes 83 miljardin dollarin eli noin 71 miljardin euron hintaan. Pakettiin sisältyy muun muassa suoratoistopalvelu HBO Max.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kyseessä on suurimmat kaupat viihdealalla sitten vuoden 2019, jolloin Disney osti Foxin televisiotoiminnan. Järjestelyn toteumisen odotetaan vievän ainakin vuoden tai jopa puolitoista.

Warner Brosin televisiotoimintaa tavoitteli myös muun muassa Paramount, kertoo CNN.

Netflix on jo nyt maailman suurin maksullinen suoratoistopalvelu, jolla on yli 300 miljoonaa tilaajaa maailmanlaajuisesti. Yhdistyminen Warner Brosin kanssa vahvistaa sen asemaa entisestään.

Järjestely on Netflixin suurin hankinta koskaan. Warner Brosin myötä Netflix saa haltuunsa oikeudet elokuvaklassikoihin kuten Casablanca ja HBO:n hittisarjoihin kuten Sopranos tai Game of Thrones. Pakettiin kuuluvat myös muun muassa Harry Potter -elokuvat ja Friends-sarja.

Kaupan toteutuminen vaatii vielä kilpailuviranomaisten hyväksynnän.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Politiikka
5.12.2025
Oppositiossa pelätään susilain laajentamista karhuun, ilvekseen ja ahmaan
Lue lisää

Simo Alastalo

Politiikka
5.12.2025
Halla-aho Vornasen tuomiosta: ”Ei suoranaisia vaikutuksia hänen asemaansa”
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
5.12.2025
Ministeri: Valtionosuusuudistus kariutui sote-erien jakoon – nyt paikataan se mitä ehditään
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
5.12.2025
Arvio: Maailma on kroonisesti sairas älykkäässä esikoisromaanissa, joka tuskin on suuren yleisön makuun
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU