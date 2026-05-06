Talous
6.5.2026 06:05 ・ Päivitetty: 6.5.2026 06:05
Patrialla kassa kilisee – voitot kasvoivat talven aikana
Asevalmistaja, Suomen valtion osaomistama Patria jatkoi voimakasta kasvuaan alkuvuoden aikana. Uusien tilausten määrä väheni edellistalvesta, mutta vanhoista tuli vielä roimasti tuottoja.
Yhtiön liikevaihto kasvoi keskiviikkoisen tulostiedotteen mukaan ensimmäisellä vuosineljänneksellä 38 prosenttia vuoden takaisesta ja oli 261,8 miljoonaa euroa.
Patrian liikevoitto pomppasi alkuvuonna 19,2 miljoonaan euroon, kun se viime vuonna vastaavaan aikaan oli 7,9 miljoonaa euroa.
Patria kertoo, että sen tuotteiden ja palveluiden kysyntää vauhdittaa muun muassa Euroopan Nato-maiden puolustusbudjettien kasvu.
TALVELLA Patria muun muassa toimitti Saksan asevoimille ensimmäiset 6×6-panssariajoneuvot osana suurtilausta, josta Patria ja Saksa sopivat joulukuussa.
Patrian tilauskanta oli ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa noin 3,4 miljardia euroa. Uusien tilausten määrä jäi kuitenkin selvästi vertailukaudesta.
Tilauksia kertyi alkuvuonna noin 174 miljoonan euron edestä, kun vuotta aiemmin tilauksia saatiin lähes kaksi kertaa niin paljon.
YHTIÖ TEKI keväällä myös yllätyksellisen johtajaremontin. Patrian toimitusjohtaja vaihtui huhtikuun puolivälissä, kun yhtiötä pitkään johtanut Esa Rautalinko siirtyi syrjään.
Uutena toimitusjohtajana aloitti Panu Routila, joka oli toiminut viime vuodet Patrian hallituksen puheenjohtajana.
Suomen valtio omistaa Patriasta 50,1 prosenttia ja norjalainen Kongsberg Defence & Aerospace 49,9 prosenttia.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.