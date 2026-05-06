Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

6.5.2026 06:05 ・ Päivitetty: 6.5.2026 06:05

Patrialla kassa kilisee – voitot kasvoivat talven aikana

PatriaGroup
Patrian 6x6 -panssariautoista on tullut vientimenestys Euroopassakin.

Asevalmistaja, Suomen valtion osaomistama Patria jatkoi voimakasta kasvuaan alkuvuoden aikana. Uusien tilausten määrä väheni edellistalvesta, mutta vanhoista tuli vielä roimasti tuottoja.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Yhtiön liikevaihto kasvoi keskiviikkoisen tulostiedotteen mukaan ensimmäisellä vuosineljänneksellä 38 prosenttia vuoden takaisesta ja oli 261,8 miljoonaa euroa.

Patrian liikevoitto pomppasi alkuvuonna 19,2 miljoonaan euroon, kun se viime vuonna vastaavaan aikaan oli 7,9 miljoonaa euroa.

Patria kertoo, että sen tuotteiden ja palveluiden kysyntää vauhdittaa muun muassa Euroopan Nato-maiden puolustusbudjettien kasvu.

TALVELLA Patria muun muassa toimitti Saksan asevoimille ensimmäiset 6×6-panssariajoneuvot osana suurtilausta, josta Patria ja Saksa sopivat joulukuussa.

Patrian tilauskanta oli ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa noin 3,4 miljardia euroa. Uusien tilausten määrä jäi kuitenkin selvästi vertailukaudesta.

Tilauksia kertyi alkuvuonna noin 174 miljoonan euron edestä, kun vuotta aiemmin tilauksia saatiin lähes kaksi kertaa niin paljon.

YHTIÖ TEKI keväällä myös yllätyksellisen johtajaremontin. Patrian toimitusjohtaja vaihtui huhtikuun puolivälissä, kun yhtiötä pitkään johtanut Esa Rautalinko siirtyi syrjään.

Uutena toimitusjohtajana aloitti Panu Routila, joka oli toiminut viime vuodet Patrian hallituksen puheenjohtajana.

Suomen valtio omistaa Patriasta 50,1 prosenttia ja norjalainen Kongsberg Defence & Aerospace 49,9 prosenttia.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Kirjallisuus
6.5.2026
Arvio: Suomisen perhe yllättää – salasuhteita, seksiä ja sukupolvikapinaa
Lue lisää

Useita kirjoittajia

Mielipiteet
4.5.2026
Lapsiperheköyhyys uhkaa yhä useampia – lapsi unohtuu usein talouspolitiikan päätöksissä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU