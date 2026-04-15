Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

15.4.2026 07:38 ・ Päivitetty: 15.4.2026 07:38

Patrian toimitusjohtaja vaihtuu – Rautalinko syrjään, Routila ottaa ohjat

VESA MOILANEN / LEHTIKUVA
Panu Routila aloittaa uutena toimitusjohtajana heti.

Puolustustarvikeyhtiö Patrian toimitusjohtaja vaihtuu, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Esa Rautalinko siirtyy syrjään, ja aiemmin hallituksen puheenjohtajana toiminut Panu Routila aloittaa uutena toimitusjohtajana heti.

Rautalinko jää puoleksi vuodeksi Patrian johdon neuvonantajan rooliin.

– Patria edustaa suomalaisen teollisen ja insinööriosaamisen eturintamaa kriittisellä puolustusteollisuuden alalla. On ollut suunnaton etuoikeus saada johtaa yhtiötä ja kehittää sitä eteenpäin. Menestysvuoden 2025 jälkeen jätän tehtävän hyvillä mielin Panulle, Rautalinko sanoo tiedotteessa.

Routila on toiminut Patrian hallituksen puheenjohtajana vuodet 2020-26. Hän on aiemmin työskennellyt Konecranesin ja Ahlström Capitalin toimitusjohtajana. Routila kuvaa tiedotteessa Patriaa kiinnostavassa vaiheessa olevaksi kasvuyhtiöksi.

– Patria näkee teknologian nopean muutoksen sekä haasteena että erityisesti mahdollisuutena kehittää omaa liiketoimintaansa. Me olemme teknologian ja innovaatioiden huipulla perinteisemmän tuotetarjonnan lisäksi. Patrialla on hyvällä tasolla oleva, kasvava tilauskanta ja nyt varmistamme sen toimituskyvyn ja sekä kasvun. Uskon vahvasti, että Patria voi omalta osaltaan toimia koko Suomen kasvun ajurina sen lisäksi, että yhtiöllä on suuri kansainvälinen kasvupotentiaali, hän sanoo tiedotteessa.

Patrian hallituksen puheenjohtajaksi valittiin tiistaina EK:n entinen toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rolf Bamberg

Elokuva
15.4.2026
Arvio: Mestari ja muusa – Primavera on julmankaunis esikoiselokuva musiikin voimasta
Lue lisää

Salla Nazarenko

Ulkomaat
14.4.2026
Täällä Venäjän hybridioperaatio onnistui: Georgia putosi Kremlin syliin
Lue lisää

Ville Jalovaara

Kirjallisuus
13.4.2026
Arvio: Tarina siitä, kuinka yksi hurmosmies muutti Venäjän ja maailmanhistoriaa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU