Patrian toimitusjohtaja vaihtuu – Rautalinko syrjään, Routila ottaa ohjat

Puolustustarvikeyhtiö Patrian toimitusjohtaja vaihtuu, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

Esa Rautalinko siirtyy syrjään, ja aiemmin hallituksen puheenjohtajana toiminut Panu Routila aloittaa uutena toimitusjohtajana heti.

Rautalinko jää puoleksi vuodeksi Patrian johdon neuvonantajan rooliin.

– Patria edustaa suomalaisen teollisen ja insinööriosaamisen eturintamaa kriittisellä puolustusteollisuuden alalla. On ollut suunnaton etuoikeus saada johtaa yhtiötä ja kehittää sitä eteenpäin. Menestysvuoden 2025 jälkeen jätän tehtävän hyvillä mielin Panulle, Rautalinko sanoo tiedotteessa.

Routila on toiminut Patrian hallituksen puheenjohtajana vuodet 2020-26. Hän on aiemmin työskennellyt Konecranesin ja Ahlström Capitalin toimitusjohtajana. Routila kuvaa tiedotteessa Patriaa kiinnostavassa vaiheessa olevaksi kasvuyhtiöksi.

– Patria näkee teknologian nopean muutoksen sekä haasteena että erityisesti mahdollisuutena kehittää omaa liiketoimintaansa. Me olemme teknologian ja innovaatioiden huipulla perinteisemmän tuotetarjonnan lisäksi. Patrialla on hyvällä tasolla oleva, kasvava tilauskanta ja nyt varmistamme sen toimituskyvyn ja sekä kasvun. Uskon vahvasti, että Patria voi omalta osaltaan toimia koko Suomen kasvun ajurina sen lisäksi, että yhtiöllä on suuri kansainvälinen kasvupotentiaali, hän sanoo tiedotteessa.

Patrian hallituksen puheenjohtajaksi valittiin tiistaina EK:n entinen toimitusjohtaja Jyri Häkämies.