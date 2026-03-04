Ulkomaat
4.3.2026 09:12 ・ Päivitetty: 4.3.2026 09:53
Pedro Sanchez: Trump, tätä emme tee kostotoimien pelossa
Espanjan pääministerin Pedro Sanchezin mukaan maa ei peräänny kannastaan, jonka mukaan se ei salli Yhdysvaltain käyttää Espanjassa olevia tukikohtia hyökkäyksiin Irania vastaan.
Presidentti Donald Trump uhkasi tiistaina Yhdysvaltain keskeyttävän kaiken kaupan Espanjan kanssa, jota hän kutsui kamalaksi liittolaiseksi.
Televisioidussa puheessaan keskiviikkona Sanchez sanoi, ettei Espanja aio kostotoimien pelossa osallistua johonkin, joka on vahingollista maailmalle ja vastoin Espanjan etuja ja arvoja.
- Me vastustamme tätä katastrofia, Sanchez sanoi Iranin vastaisiin sotatoimiin viitaten.
Yhdysvaltain asevoimat on käyttänyt Espanjassa sijaitsevia Rotan laivastotukikohtaa ja Moronin lentotukikohtaa.
Espanjan vasemmistolainen hallitus on ärsyttänyt Yhdysvaltoja myös aiemmin muun muassa arvostelemalla Israelin toimintaa Gazassa sekä Venezuelan presidentin Nicolas Maduron sieppausta.
EU:n komission tiedottaja kommentoi lausunnossaan unionin tukevan jäsenmaitaan ja olevan valmis turvaamaan EU:n edut.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.