Uutistoimiston kohtalo puhuttaa – ”Käytännössä tämä tarkoittaa nykymuotoisen STT:n loppua”

Keskisuomalaisen vastaava päätoimittaja, STT:n hallituksen varapuheenjohtaja Pekka Mervola pitää surullisena ja shokeeraavana, että Sanoma Media Finlandin uutismediat ovat luopumassa mahdollisesti jopa kokonaan STT:n palveluista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hänen mukaansa päätös voi tarkoittaa jopa kansallisen uutistoimiston loppua.

- Käytännössä tämä tarkoittaa nykymuotoisen STT:n loppua. On vaikea nähdä, että STT voisi olla olemassa, kun yksi iso asiakas näin poistuu, Mervola sanoo STT:lle.

- Tässä on varmaan vaihtoehto, että syntyy joku mini-STT, joka on pieni palvelu. Ja sitten toinen vaihtoehto on todennäköisesti se, että että uutistoimisto loppuu oikeasti ja aidosti ensi vuoden alkupuoliskolla.

Mervolan mielestä kansallisen uutistoimiston ylläpitäminen on ollut suomalaisen median yhteisvastuuta.

- Olen tosi surullinen, että Sanoma irtautuu tästä yhteisvastuusta, STT:n asiakkuudesta ja sitä kautta Helsingin Sanomat ja Sanoma ovat aiheuttamassa mahdollisesti kansallisen uutistoimiston katoamisen, Mervola toteaa.

- Ehkä ajattelen niin, että he aika itsekkäästi katsovat tässä omaa näkökulmaansa. Lisää aiheesta Sanomalta yllätysilmoitus: miten käy STT:n? – ”Erittäin haastava tilanne”

MERVOLA näkee, että kansallisen uutistoimiston olemassaolo on länsimaisittain demokratian näkökulmasta merkittävä kysymys.

Hän huomauttaa, että aivan pienimpiä valtioita lukuun ottamatta Uusi-Seelanti on käytännössä ainoa länsimaa, jossa kansallista uutistoimistoa ei enää ole.

- Uutistoimisto on ollut koko uutisjärjestelmän kivijalka, tällainen luotettavuuden pohja. Se riski kasvaa, että sitten koko meidän mediatietojärjestelmämme ei ole niin hyvä, ja sillä voi olla yhteiskunnallisia pitkäaikaisseurauksia, Mervola arvioi.

- Voidaan tietysti sanoa, että kaiken pitää muuttua, että ei pidä haikailla menneisyyttä, mutta uutistoimisto luotettavana, joskus vähän tylsänäkin perustiedon tuottajana on kuitenkin ollut demokratian kannalta hyvä asia.

Mervola toivoo, että yhteiskunnallinen keskustelu asiasta herättelee ihmisiä tajuamaan STT:n merkityksen ja uutistoimiston jatkuvuuden takaamiseksi löydetään ratkaisuja. Hän ei kuitenkaan usko, että valtiosta olisi nykyisessä taloustilanteessa pelastajaksi.

Yhtenä vaihtoehtona hän näkee sen, että Yle-veron tuotosta lohkaistaisiin tietty osa kansallisen uutistoimiston toimintaan.

- Voi olla, ettei sekään ole realismia. Mutta se olisi malli, joka olisi ehkä mahdollinen.

MYÖS KALEVAN vastaava päätoimittaja ja Päätoimittajien yhdistyksen puheenjohtaja Antti Kokkonen pitää iskua vakavana STT:lle. Hän sanoo ensimmäisenä tulevan mieleen se, missä laajuudessa sen toiminta voi enää tämän jälkeen jatkua.

- Kuitenkin ymmärtääkseni aika merkittävät asiakkuudet poistuvat. Se varmasti pistää tosi tiukoille tilanteen.

Kokkosen mukaan STT on ollut Kalevalle keskeinen strateginen kumppani, kun Kaleva on joutunut sopeuttamaan omaa toimintaansa ja keskittynyt yhä enemmän Pohjois-Pohjanmaan asioihin. Hänen mukaansa Kaleva on pitkälti nojannut STT:n tuotantoon esimerkiksi politiikassa, taloudessa ja ulkomaanuutisissa, erityisesti printtilehdessä. Myös urheilu-uutisia on käytetty.

Sanoman uutismediat ovat perustelleet suunnitelmaansa tarpeella erottautua. Kokkosen mukaan myös Kalevan strategia on pitkään ollut keskittyä paikallisuuteen, mutta myös valtakunnallisia uutisia on haluttu tarjota lukijoille.

Kokkonen sanoo, ettei halua arvostella tai paheksua Sanoman uutismedioiden ratkaisuja. Hänestä kuitenkin Suomessa tulisi jatkossakin olla kansallinen uutistoimisto.

- Jollakin tavalla ikkunaa koko Suomeen ja maailmaan täytyy pitää auki, ja jotenkin se täytyy ratkaista jatkossakin sitten. Jos se ei ole nykymuotoinen STT, niin onko se joku uusimuotoinen STT, hän pohtii.

Myös Kokkonen nostaa esiin, että Suomessa toimii ”aika runsasrahoitteinen” Yleisradio, eli julkista rahaa jo nyt ohjataan tiedonvälitykseen varsin paljon. Kokkosen mielestä jonkinlaisista kansallisista mahdollisuuksista STT:n rahoitukselle voisi ainakin keskustella.

TURUN SANOMIEN vastaava päätoimittaja Jussi Orell kertoo, että lehti käyttää STT:n uutisia erityisesti kotimaan politiikassa, ulkomaissa ja urheilussa.

Sanoma Media Finlandin ratkaisu tuli hänelle yllätyksenä, eikä hän vielä osaa sanoa, miten seuraukset näkyvät Turun Sanomissa.

- Mutta toivon että löytyy jokin ratkaisu, joka turvaa STT:n toiminnan jatkumisen ainakin jossain muodossa, jollei nykymuodossa, Orell sanoo STT:lle.

Orell sanoo, että vaikka Turun Sanomat on alueellinen lehti, se haluaa tarjota lukijoilleen myös valtakunnallisia ja ulkomaanuutisia. Niitä tuottaa lehdelle STT:n lisäksi yhteistoimitus Lännen Media.

- Tilausta tällaiselle uutisoinnille on.

Anssi Rulamo, Anni Keski-Heikkilä/STT