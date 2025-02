Perheet, lukekaa toisillenne ääneen – lukutaito tuo iloa ja avaa ovet tiedon maailmaan

Kuopukseni, 10-vuotias neljäsluokkalainen alkoi lukea ympäristöopin kokeeseen. Ajattelin tuon hetken olevan omaa aikaani, joten otin puhelimen käteeni ja aloin somettaa. Lapseni halusi lukea kokeeseen ääneen. Joanna Uusitalo-Silver Opettaja, Seinäjoki

Kun lukeminen alkoi, oli pakko sulkea some ja siirtää puhelin sivuun. Kuuntelin ja katsoin lastani iloiten hänen lukutaidostaan ja halustaan oppia. Tästä upeasta taidosta haluan kiittää varhaiskasvatusta, jossa hän kävi esikoulun sekä peruskoulua, mistä on saanut alaluokkien tärkeät perustaidot.

Kevään kuntavaalit 2025 lähestyvät. Yksi tärkeä aihe on koulutus, siitä vielä päätetään kunnissa. Kunta on perusopetuslain nojalla velvollinen järjestämään perusopetusta alueensa oppivelvollisuusikäisille lapsille. Perusopetuslain mukaan opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja, kuten lukemisen.

LUKUTAITO avaa ovet tiedon maailmaan ja auttaa oppimaan uusia asioita. Lukutaito turvaa meitä arjessa, työelämässä sekä vapaa-ajalla.

Taito tarjoaa uusia näkökulmia, herättää ajatuksia ja kehittää mielikuvitusta. Se auttaa ymmärtämään ja arvostamaan muita näkökulmia. Se auttaa arvioimaan tietoa ja tekemään perusteltuja päätöksiä. Se on kommunikoinnin väline ja auttaa ymmärtämään ja tuottamaan kirjoitettua viestintää. Tärkeitä taitoja myös kuntapäättäjälle.

Lukutaito on monelle myös tärkeä rentoutumisen keino.

Koulun tehtävä on opettaa lukemaan. Moni lapsi ottaa askeleet lukutaitoon kuitenkin jo esikoulussa. Kansainvälisten tutkimusten mukaan lukutaito on tästä huolimatta heikentynyt suomalaisilla lapsilla ja nuorilla, kaikissa sosioekonomisissa luokissa.

LASTEN heikentynyt lukutaito johtuu muun muassa siitä, että vanhemmat lukevat lapsille nykyisin vähemmän. Yhdessä koettu lukuhetki saatetaan korvata älylaitteella. Myöskään aikuiset eivät itse lue lasten aikana niin paljon kuin aiemmin, joten lukemisen malli puuttuu. Vastuu lapsen lukutaidosta on myös kodilla.

Lue. Lue lapselle. Lukekaa perheessä toisillenne ääneen uutisia ja miksei vaikka kirjaa.

Koealueen luettuaan lapseni totesi, ole hyvä. Oi, kiitos, kiitos vastasin kiitollisena.

Kirjoittaja on opettaja ja kuntapäättäjä Seinäjoelta.