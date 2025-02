SDP jyräsi myös kuntavaaligallupin kärkeen, mutta kuinka moni muistaa, mitä tapahtui alkuvuonna 2021

Helmikuun alussa 2021 ilmestyi Ylen kuntavaaligallup, jossa piikkipaikkaa piti SDP. Rane Aunimo Demokraatti

– SDP näyttää lähtevän ykkössijalta kuntavaalikamppailuun, Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja kommentoi.

Helmikuun alussa 2025 ilmestyi Ylen kuntavaaligallup, jossa piikkipaikkaa piti jälleen SDP.

– SDP suurimpana oppositiopuolueena onnistuu varmasti kanavoimaan tyytymättömyyttä hallitukseen, Turja kommentoi tällä kertaa.

Helmikuussa 2021 SDP:n kuntavaalikannatus oli 20,3 % mutta tulos kesäkuun vaaleissa 17,7 %. Kuntavaalit kolmannen kerran putkeen voittaneella kokoomuksella vastaavat lukemat olivat 18,3 % ja 21,4 %.

SDP:N nykyjohto on näistäkin numeroista varmasti tietoinen, eikä vain Ylen mittauksen luomista hulppeista odotuksista.

Helmikuussa 2025 SDP:n kuntavaalikannatus on 22 % ja kokoomuksen 20,8 %. Ero on häviävän pieni.

Viimeksi kokoomuksen asema parani mitä lähemmäs vaaleja mentiin. Lopulta tulostaululla olivat vielä paremmat luvut mitä ennakoitiin.

Suora vertailu ei ole tietenkään aukotonta. Aika on toinen, Sanna Marin vaihtunut Antti Lindtmaniin ja hallitus-oppositio-asetelmakin päinvastainen. Esimerkiksi.

Kokoomuksen kampanjakone tapaa jyskyttää nousujohteista käyrää vaalien alla, kun taas demareilla on taipumusta nuupahtaa. Historia ei ennusta tulevaisuutta mutta on viisasta tiedostaa.

TÄLLÄ kertaa kuntavaalit ja aluevaalit järjestetään yhtä aikaa. Vaaleihin on matkaa enää kaksi kuukautta. Ensimmäiset aluevaalit voitti kokoomus selvällä marginaalilla.

SDP:n tilanne vaikuttaa juuri nyt säälliseltä, koska se on gallupykkönen myös aluevaaleja koskevassa Ylen mittauksessa. Silti mihinkään ylenmääräiseen hehkuttamiseen ei ole syytä tai näkymää.

SDP:n johto korostaa ehdokashankinnan merkitystä. Puoluetoimistolla ei ole painettu paniikkinappulaa, sillä toistaiseksi SDP on pitänyt kärkisijaa myös nuppiluvuissa. Ilman ehdokkaita ei saa ääniä.

Voittaakseen SDP:n pitäisi onnistua silti prikulleen. Aivan kaikkeen se ei voi edes vaikuttaa vain omin toimin.

Keskeistä kaiken muun tärkeän päälle on äänestysprosentti. Kesäkuussa 2021 se romahti 55 prosenttiin.

Vastaavilla lukemilla SDP:lle käy kylmät tälläkin kertaa, vaikka osaa kansaa kuinka kiukuttaisivat Orpon hallitukset leikkaukset.

Jos äänestäneitä on vähän, he ovat varakkaita kokoomuslaisia. Ja he ovat maan menoon aika tyytyväisiä.

Punaisesta vinkkelistä on siis vaaraa ja todennäköistä, että kokoomus voittaa kevään kummatkin vaalit, vaikka tai koska gallupit näyttävät nyt tältä.