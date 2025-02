Helsingin sote-rahat jakavat hallitusta – Orpon lausunto enteilee muutosta

Valtiovarainministeriö lähetti hiljattain lausuntokierrokselle lakiluonnoksen, joka edellyttäisi Helsingin hyvinvointialuetta maksamaan takaisin 35 miljoonaa euroa soten siirtymätasausrahoja. Hallituksen sisällä ollaan esityksen järkevyydestä eri linjoilla. Simo Alastalo Demokraatti Johannes Ijäs Demokraatti

Esitys on herättänyt tuoreeltaan voimakasta kritiikkiä myös päähallituspuolue kokoomusta edustavalta Helsingin pormestarilta Juhana Vartiaiselta ja kokoomuksen pormestariehdokas Daniel Sazonovilta. Helsingin hyvinvointialue on tehnyt ylijäämäisen tuloksen eikä 35 miljoonan leikkausta voi pitää kannustavana.

Lausunnoilla olevan pohjaesityksen vastuuministeri on kokoomuksen alue- ja kuntaministeri Anna-Kaisa Ikonen. Demokraatti ei ole tänään tavoittanut Ikosta eduskunnasta.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) puolustaa kannustavuuden ajatusta hyvinvointialueiden rahoituksessa. Hänen voi kuitenkin tulkita myös antavan ymmärtää, että esitystä tullaan muuttamaan Helsingin hyväksi.

– Järjestelmän halutaan olevan kannustava. Toinen on pohjaesitys, joka lähti lausunnoille. Siitä tehdään lopullinen ratkaisu myöhemmin, ja katsotaan, että se on myöskin Helsingin kannalta järkevä, Orpo kommentoi Demokraatille eduskunnassa.

Myös Daniel Sazonov on arvostellut esitystä.

– Hän on tuleva pormestari ja hän pitää Helsingin puolia, minkä ymmärrän oikein hyvin. Teemme ratkaisut lausuntokierroksen jälkeen ja tehdään Helsinginkin kannalta hyvä malli. Lisää aiheesta Juhana Vartiainen jyrähtää hallitukselle: ”Helsinki ei tätä hyväksy”

Perussuomalaisten pormestariehdokas, elinkeinoministeri Wille Rydman ei halua kommentoida lausunnoilla olevaa pohjaesitystä tai sen kannustavuutta.

– Minusta lähinnä kiusaannuttavinta on se, että tästä asiasta pitävät ääntä sellaiset poliitikot ja sellaiset puolueet, jotka ovat itse käyttäneet Helsingin varoja äärimmäisen vastuuttomasti. Meillä on satojen miljoonien siltahankkeita, joiden budjetit paukkuvat koko ajan.

– Saamme jatkuvasti kuulla, että Helsingin kaupunki on investoinut aivan vääriin paikkoihin. Tietojärjestelmät maksavat kymmeniä miljoonia, sitten niitä ei oteta edes käyttöön. Ja tällaiset poliitikot sitten täällä itkevät, että onpas ikävää, jos ei valtiolta saada vielä enemmän rahaa omiin hassattuihin hankkeisiin, Rydman toteaa.

PERUSSUOMALAISTEN Helsingin valtuustoryhmän varapuheenjohtaja, sisäministeri Mari Rantanen sanoo suoraan kantansa 35 miljoonan euron leikkaukseen.

– Sehän on huono asia tietysti. Se ei kannusta säästämään.

Pitäisikö tämä esitys vetää pois, sehän on vasta lausunnoilla?

– Katsotaan nyt mitä sen kanssa sitten tehdään.

Millaiset terveiset ministeri Ikoselle?

– En minä nyt tässä lähetä terveisiä.

KD:N puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah sen sijaan pitää Helsingin saamien siirtymätasausrahojen leikkausta hyvänä ideana.

– Minusta se on järkevää ottaen huomioon monien muiden alueiden vastaavanlaisen hankalan taloudellisen tilanteen.

Miten se kannustaa tekemään ylijäämää?

– Taustalla on edellisen hallituksen hyvä sotelaki, joka ei nimenomaisesti kannusta tekemään tätä. Eli tässä yritetään nyt juurikin auttaa hyvinvointialueita, joita rahoituslaki ei valitettavasti ole auttanut.

RKP:N puheenjohtaja Anders Adlercreutz ymmärtää lakiluonnosta arvostelleita helsinkiläisiä.

– Ymmärrän hyvin Helsingin kritiikin myös kannustimien näkökulmasta ja esitystä on luonnollisesti arvioitava palaute huomioon ottaen lausuntokierroksen päätyttyä, se on normaalia toimintaa, Adlercreutz sanoo.

HALLITUSNEUVOS Eeva Mäenpää valtiovarainministeriöstä sanoo, että Helsingin 35 miljoonan ehdotettu leikkaus vuosilta 2026 ja 2027 olisi kertaluonteinen. 2026 leikkaus olisi 15 miljoonaa ja 2027 20 miljoonaa.

Säästötoimenpide on linjattu viime keväänä julkisen talouden suunnitelmassa (JTS).

Pysyvinä muutoksina hallituksen esityksessä ehdotetaan, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osuutta rahoituksessa nostetaan vuodesta 2026 lukien.

Tämä hyödyttäisi Helsinkiä, koska Helsinki on onnistunut satsaamaan hyvinvoinnin ja terveyden toimiin. Voimassaolevan lain mukaan siirtymätasauksesta vähennettäisiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteella syntyvä rahoituksen kasvu vuodesta 2026 eteenpäin. Nyt ehdotetaan, että tätä ei tehtäisi.

Jos hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tuo lisää rahoitusta, alueet saisivat pitää sen. Nykyluvuilla Helsinki hyötyisi 13 miljoonaa euroa pysyvästi vuodesta 2026 lukien.

VALTIOVARAINMINISTERI Riikka Purra (ps.) huomauttaa Helsingin saaneen sote-rahaa muita alueita enemmän.

– Mikään alue ei tietenkään halua luopua rahoista, mutta Helsinki on tässä myös saanut huomattavasti enemmän. Siirtymätasaus on yksi asia. Toinen on jälkikäteistarkastuksen laskeminen koko maan tasolla ja jakaminen alueittain. Yksityiskohtiin ei ole tässä vaiheessa vielä sanottavaa. Rahoitusmalli itsessään on puutteellinen. Se ei kohtele alueita tasaisesti.

Onko Helsingiltä oikein ottaa 35 miljoonaa euroa?

– En mene nyt siihen, mikä on oikein ja mikä on väärin. Katsotaan mihin tässä päädytään.

Lisätty valtiovarainministeri Riikka Purran kommentit klo 16.10.