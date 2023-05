Ikääntyneiden perhehoitoa on tarjolla jo lähes kaikilla hyvinvointialueilla ja sillä on yhä edellytyksiä kasvuun, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

THL:n johtava asiantuntija Sari Kehusmaa sanoo tiedotteessa, että perhehoitoa saavien määrä on kirinyt lähelle kevyen palveluasumisen asiakasmäärää.

- Jos kehitys on jatkossa yhtä nopeaa, tulee perhehoito nousemaan jo lähivuosina kansallisesti varteenotettavaksi osaksi vanhuspalveluiden järjestelmää, Kehusmaa sanoo.

Noin 3 300 ikäihmistä sai perhehoitoa vuonna 2021. Perhekoteja Suomessa oli noin 250.

Perhehoito on hyvinvointialueen järjestämä sosiaalipalvelu, jossa ihmisen hoito ja huolenpito järjestetään joko perhehoitajan yksityiskodissa eli perhekodissa tai hoidettavan kotona, jolloin niin sanottu kiertävä perhehoitaja huolehtii hoidettavasta. Perhehoitoa voidaan antaa lyhyt- tai pitkäaikaisesti.

Perhehoitoa on kuluneen kymmenen vuoden ajan kehitetty tavoitteellisesti osana vanhuspalveluja.

Perhehoidon yleisyyttä ja siihen liittyviä toimintakäytäntöjä selvitettiin THL:n Vanhuspalvelujen tila -seurannassa. Selvitys tehtiin yhteistyössä Perhehoitoliiton kanssa.

HOITOON pääsyssä on eroja hyvinvointialueiden välillä, koska perhehoito on vakiintunut vaihtelevasti eri alueiden palveluvalikoimaan, tiedotteessa kerrotaan.

Eniten tarjontaa on THL:n mukaan Etelä-Savossa ja Satakunnassa.

- Perhehoitoa on tarjolla alueilla, joissa sitä on suunnitelmallisesti kehitetty. On myös alueita, joilla perhehoitoa ei ole ehkä tunnistettu ikäihmisten hoivan vaihtoehdoksi eikä tästä syystä vielä kehitetty, sanoo Perhehoitoliiton kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen.

Perhehoidon kerrotaan sopivan esimerkiksi ikääntyneelle, jolla on vaikeuksia selviytyä arjesta, mutta joka ei vielä tarvitse esimerkiksi ympärivuorokautista palveluasumista. Sitä kuvataan toimintakykyä ja elämänlaatua tukevaksi palveluksi, joka on käytettävissä esimerkiksi kotihoidon rinnalla.