Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

28.10.2025 11:29 ・ Päivitetty: 28.10.2025 11:29

Perholehto kiteyttää huolestuttavan PS-linjan: identiteettipoliittista huuhaata tieteen vapauden tilalle

Jukka-Pekka Flander / SDP

Perussuomalaisten Pohjoismaiden neuvostossa tekemä aloite huolettaa kansanedustaja Pinja Perholehtoa (sd.). Puolue jatkaa Perholehdon mukaan Suomesta tuttua linjaa: ”tutkimuksen, opetuksen ja tieteen vapauden alasajoa ja korvaamista identiteettipoliittisella huuhaalla”.

Demokraatti

Demokraatti

Perholehdon mukaan puolueryhmä Vapaan pohjolan tekemän aloitte esittää, että yliopistojen ja korkeakoulujen sekä muiden oppilaitosten ja koulujen opetuksen, tutkimuksen ja viestinnän ”politisoitumista” pitäisi alkaa tutkia ja kontrolloida.

Perholehdon mielestä aloite on huolestuttava, koska se ei perustu tosiasiallisiin ongelmiin vaan ryhmän oman mielikuvituksen synnyttämiin ongelmiin. Aloite on Perholehdon mukaan omiaan kaventamaan opetushenkilöstön ja tutkijoiden vapautta sekä horjuttaa luottamusta näihin.

– Tieteen, tutkimuksen ja koulutuksen vapautta pitäisi puolustaa. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että perussuomalaiset haluavat tehdä politiikkaa epäluulon ja vastakkainasettelun kautta, ei tiedon ja ymmärryksen varassa, Perholehto sanoo tiedotteessa.

Perholehto nostaa esiin, että Suomessa perussuomalaiset ovat aiemmin halunneet lopettaa tutkimuksia, joiden tulokset eivät miellytä heitä, ja syyttäneet Opetushallitusta niin sanotusta ”woke-ideologiasta”. Puolueen puheenjohtaja Riikka Purra esitti koko Opetushallituksen lakkauttamista syksyllä 2025.

– Opettajille kuuluu laaja ja vahva autonomia. Pelottelu ja vihollisten etsiminen koulutusjärjestelmän sisältä ei valitettavasti ole vierasta enää Hyvinkäälläkään. Paikallisten perussuomalaisten riveistä onkin jo vaadittu poistamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyvää opetusta kouluista, Perholehto sanoo.

Perholehto huomauttaa, että vaikka perussuomalaiset väittävät vastustavansa identiteettipolitiikkaa, he rakentavat sitä itse ”olkiukoillaan ja viholliskuvillaan”.

– Toivon, että perussuomalaisten ajaman identiteettipolitiikan sijaan voisimme keskittyä edistämään niitä asioita, jotka kouluissa todella merkitsevät: laadukasta opetusta, pienempiä ryhmäkokoja ja opettajien tukemista.

POHJOISMAIDEN neuvosto kokoontuu tällä viikolla Tukholmassa. Pohjoismaiden neuvoston täysistunnossa käsitellään muun muassa pohjoismaisen yhteistyön kehittämistä sekä pohjoismaisten arvojen ja luottamuksen vahvistamista.

SDP:tä kokouksessa edustavat Perholehdon lisäksi kansanedustajat Kim Berg, Juha Viitala ja Jani Kokko.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Tiede ja teknologia
27.10.2025
Suomalaiskomissaari Demokraatille: ”Tekoälyn vinoutuminen pitää estää säätelyllä”
Lue lisää

Simo Alastalo

Ulkomaat
27.10.2025
BBC: Isis yrittänyt kaapata poikia al-Holilta – UM:n Tanner Demokraatille: Valtaosa suomalaisista edelleen leirillä
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
27.10.2025
Arvio: Suomi ei ollut valmis omalaatuiseen ja yliherkkään Helvi Juvoseen
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU