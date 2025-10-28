Perholehto kiteyttää huolestuttavan PS-linjan: identiteettipoliittista huuhaata tieteen vapauden tilalle

Perussuomalaisten Pohjoismaiden neuvostossa tekemä aloite huolettaa kansanedustaja Pinja Perholehtoa (sd.). Puolue jatkaa Perholehdon mukaan Suomesta tuttua linjaa: ”tutkimuksen, opetuksen ja tieteen vapauden alasajoa ja korvaamista identiteettipoliittisella huuhaalla”. Demokraatti Demokraatti

Perholehdon mukaan puolueryhmä Vapaan pohjolan tekemän aloitte esittää, että yliopistojen ja korkeakoulujen sekä muiden oppilaitosten ja koulujen opetuksen, tutkimuksen ja viestinnän ”politisoitumista” pitäisi alkaa tutkia ja kontrolloida.

Perholehdon mielestä aloite on huolestuttava, koska se ei perustu tosiasiallisiin ongelmiin vaan ryhmän oman mielikuvituksen synnyttämiin ongelmiin. Aloite on Perholehdon mukaan omiaan kaventamaan opetushenkilöstön ja tutkijoiden vapautta sekä horjuttaa luottamusta näihin.

– Tieteen, tutkimuksen ja koulutuksen vapautta pitäisi puolustaa. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että perussuomalaiset haluavat tehdä politiikkaa epäluulon ja vastakkainasettelun kautta, ei tiedon ja ymmärryksen varassa, Perholehto sanoo tiedotteessa.

Perholehto nostaa esiin, että Suomessa perussuomalaiset ovat aiemmin halunneet lopettaa tutkimuksia, joiden tulokset eivät miellytä heitä, ja syyttäneet Opetushallitusta niin sanotusta ”woke-ideologiasta”. Puolueen puheenjohtaja Riikka Purra esitti koko Opetushallituksen lakkauttamista syksyllä 2025.

– Opettajille kuuluu laaja ja vahva autonomia. Pelottelu ja vihollisten etsiminen koulutusjärjestelmän sisältä ei valitettavasti ole vierasta enää Hyvinkäälläkään. Paikallisten perussuomalaisten riveistä onkin jo vaadittu poistamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyvää opetusta kouluista, Perholehto sanoo.

Perholehto huomauttaa, että vaikka perussuomalaiset väittävät vastustavansa identiteettipolitiikkaa, he rakentavat sitä itse ”olkiukoillaan ja viholliskuvillaan”.

– Toivon, että perussuomalaisten ajaman identiteettipolitiikan sijaan voisimme keskittyä edistämään niitä asioita, jotka kouluissa todella merkitsevät: laadukasta opetusta, pienempiä ryhmäkokoja ja opettajien tukemista.

POHJOISMAIDEN neuvosto kokoontuu tällä viikolla Tukholmassa. Pohjoismaiden neuvoston täysistunnossa käsitellään muun muassa pohjoismaisen yhteistyön kehittämistä sekä pohjoismaisten arvojen ja luottamuksen vahvistamista.

SDP:tä kokouksessa edustavat Perholehdon lisäksi kansanedustajat Kim Berg, Juha Viitala ja Jani Kokko.