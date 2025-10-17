Perholehto SDP:n kansainväliseksi edustajaksi – Lindtman tapaa eurooppalaisten sisarpuolueiden johtoa

SDP:n kansanedustaja ja puoluehallituksen jäsen Pinja Perholehto on valittu SDP:n edustajaksi Euroopan sosialidemokraattisen puolueen (ESP) presidiumiin. Demokraatti Demokraatti

Tiedotteen mukaan valinta tehtiin tänään 17. lokakuuta Amsterdamin kongressin yhteydessä. Perholehtoa ennen tehtävää on hoitanut SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen yli kymmenen vuoden ajan.

Presidium tekee päätöksiä ESP:n toiminnan johtamisesta ja poliittisista linjoista sekä ohjaa organisaation arkea kongressien välillä. Presidiumin kokoonpanoon kuuluu muun muassa puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä edustajat kustakin jäsenpuolueesta.

– On suuri kunnia päästä edustamaan SDP:tä eurooppalaisessa sosialidemokraattisessa yhteisössä. Turvallisuuden lisäksi yksi yhteinen haasteemme Euroopassa on nuorisotyöttömyys. Suomessa lähes 70 000 nuorta on ilman työtä – se on luku, joka kertoo paitsi Petteri Orpon (kok.) hallituksen epäonnistuneesta työllisyyspolitiikasta, myös siitä, miten moni jää nyt vaille toivoa, Perholehto kommentoi tiedotteessa.

– Me sosialidemokraatit emme pelkää haastetta, vaan rakennamme toivoa ja etsimme ratkaisuja – sekä Euroopassa että Suomessa.

SDP:N puheenjohtaja Antti Lindtman ja muuta puoluejohtoa osallistuu ESP:n käynnissä olevaan kaksipäiväiseen kongressiin Amsterdamissa. Tiedotteen mukaan kongressin teemana on edistyksellisten voimien liikehdintä Euroopassa ja maailmalla.

Puheenjohtaja Lindtman tapaa myös kahdenvälisesti Amsterdamissa useita Euroopan sosialidemokraattisia johtajia, muun muassa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja António Costan, Espanjan pääministeri Pedro Sánchezin ja Saksan valtiovarainministeri Lars Klingbeilin.

Kongressissa valitaan ESP:n uusi johto. SDP:n äänivaltaisina edustajina kongressiin osallistuvat puheenjohtaja Lindtman, puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi, Tytti Tuppurainen, Pinja Perholehto ja SDP:n kansainvälisten asioiden sihteeri Tero Shemeikka.