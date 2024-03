Perussuomalaiset haluaa puolueen logon pois Soinin blogista – Soini: “Pitäisin sitä vähän neuvostomeininkinä”

Perussuomalaisten puoluesihteeri Harri Vuorenpää katsoo, että Timo Soinin on poistettava perussuomalaisten logo omasta blogistaan. Soini ei aio logoa poistaa, mutta jos virallinen pyyntö tulee, hän aikoo sen käsitellä. Johannes Ijäs Demokraatti

Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Timo Soini käyttää yhä blogissaan perussuomalaisten puoluetunnusta eli logoa.

Logo on käytössä Soinin blogin eli plokin mobiilinäkymässä muttei työpöytänäkymässä.

Soini erosi perussuomalaisista puoluehajaannuksen yhteydessä vuonna 2017.

Perussuomalaisten puoluesihteeri Harri Vuorenpää toteaa, ettei ole Soinin blogia juuri lukenut moneen vuoteen. Hän ei vaikuta ennen Demokraatin tiedustelua hahmottaneen, että Soini käyttää yhä perussuomalaisten logoa. Asia tuntuu tulevan hänelle yllätyksenä.

– Käytännössähän puolue on se, joka määrittelee, missä ja milloin puolueen logoa voi käyttää, Vuorenpää linjaa.

– Minä olen kyllä lähes varma, että hänellä ei ole siihen oikeutta käyttää, mutta syy, minkä takia hän haluaa sitä käyttää, kannattaa kysyä varmaan häneltä itseltään. En ihan ymmärrä, miksi hän edelleen haluaa meihin assosioitua, hän ihmettelee.

Onko perussuomalaisille ok, että hän käyttää blogissaan teidän logoa?

– En minä siihen tietenkään mitään erityislupia voi jaella. Kyllä se on niin, että puolue on se, joka määrittelee, missä logoja saa käyttää ja missä ei.

Eli kehotatko sinä, että hän poistaisi vai mikä sinun viestisi Soinille tässä olisi?

– Ihan yleisesti ottaen voi sanoa, että jos ei ole lupaa käyttää jotain logoa liittyen mihin tahansa organisaatioon, niin luonnollisestikaan sitä ei silloin pitäisi käyttää.

Eli suomeksi sanottuna Soinin pitäisi poistaa se?

– Käytännössä kyllä.

VUORENPÄÄ arvioi toisaalta, että suurin osa perussuomalaisten jäsenistä ja kannattajista ei ole juurikaan kiinnostunut siitä, mitä logoa Soini blogissaan käyttää.

– Mutta niin kuin sanoin, lähtökohtaisestihan se nyt menee niin, että logoa käytetään ainoastaan logon omistajan luvalla. Tietysti hieman hämmentää, että hänellä se logo siellä edelleen on näkyvillä.

Timo Soini perustelee logon käyttöä sillä, että hän on perussuomalaisten perustaja ja se on osa hänen historiaansa.

Soini sanoo, että Jukka Jusula on sen suunnitellut, lanseerannut ja luovuttanut puolueen käyttöön. Soini muistelee myös vaiheita, jolloin logosta käytiin kiistaa. Perussuomalaisten puoluelehti on kirjoittanut noista tapahtumista pitkän jutunkin vuonna 2013.

Jusula tunnettiin takavuosina Soinin vaikutusvaltaisena takapiruna ja poliittisena neuvonantajana.

SOINI näkee, että logo hänen blogissaan on osa historiaa.

– Jos sitä retusoisi pois kuvista, jotka on sinä aikana otettu, minä pitäisin sitä vähän neuvostomeininkinä. Ei minun mielestäni siinä, että on tämmöisen puolueen perustanut, ole mitään hävettävää, Soini toteaa.

Hän arvioi, että ploki on ollut samassa formaatissa vuosikausia. Logoa ei ole siis tietoisesti lisätty blogiin matkan varrella.

– Se on siihen aikaan tehty ja sen näköinen. Ei se (logo) mikään tietoinen tai lisätty ole, se on ollut ian kaiken siellä. On tuttu se värimaailma ja habitus. Oonpahan antanut olla eikä sitä ole koskaan kukaan paheksunut tai pyytänyt poistamaankaan, Soini sanoo.

Soini summaakin, että logo saa olla blogissa.

– Sitten asia on tietysti eri, jos sieltä tulee virallinen pyyntö, sitten käsittelen pyynnön, hän lisää.

Perussuomalaisten puoluesihteeri Harri Vuorenpää ei kommentoi, pyytääkö puolue mahdollisesti Soinia poistamaan logon. Hän sanoo, että asiasta täytyy keskustella.