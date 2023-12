Perussuomalaiset nappasi #painavasyy-tunnuksen käyttöönsä – Teollisuusliitosta välitön kuitti

#PainavaSyy on SAK:n ja ammattiliittojen yhteinen otsikko ja hashtag. Sitä on käytetty tunnuksena poliittisissa työtaisteluissa vastustettaessa hallituksen työelämäheikennyksiä ja sosiaaliturvan leikkauksia. DEMOKRAATTI Demokraatti

Tänään, lakkopäivänä, hallituspuolue perussuomalaiset käyttää tunnusta sosiaalisessa mediassa omalla sanomallaan. Viestipalvelu X:n keskustelukommentissa tunnuksen ottamista omaan käyttöön myös ihmetellään.

Perussuomalaiset esimerkiksi puolustaa X:ssä #painavasyy-tunnuksella hallituksen aietta, jossa jatkossa vuoden määräaikainen työsopimus olisi mahdollista tehdä myös ilman erityistä perustetta.

”Tämä tehdään, jotta työnantajat paremmin uskaltavat työllistää. Otatko mieluummin vuoden työn kuin et työtä ollenkaan? Kumpi korjaa Suomen taloutta paremmin?” perussuomalaisten viestissä kysytään.

Teollisuusliiton yhteiskuntasuhdepäällikkö Timo Nevaranta tarttuu X:ssä perussuomalaisten viestiin.

– Vuonna 2018 Perussuomalaiset olivat toista mieltä. Tuolloin he yrittivät välikysymyksellä kaataa hallituksen, joka halusi mahdollistaa määräaikaiset työsopimukset ilman perustetta, Nevaranta kirjoittaa.

Tuolloisessa välikysymyksessä oli kyse nuorten työehdoista. Hallitus halusi, että alle 30-vuotiaiden työsuhteet saisi tehdä määräaikaisiksi ilman perusteita, kun työntekijä on ollut vähintään 3 kuukautta työttömänä. Oppositiopuolueista SDP, perussuomalaiset, vihreät ja vasemmistoliitto olivat mukana välikysymyksessä, jossa hallituksen kaavailuja kritisoitiin näin:

”Esitystä alle 30-vuotiaiden määräaikaisten työsuhteiden vapauttamisesta perustellun syyn vaatimuksesta on aiheesta pidetty syrjivänä ja työntekijöiden yhdenvertaisuutta rikkovana. Tätä viestiä on kuultu jopa hallituspuolueiden omilta nuorisojärjestöiltä. Työmarkkinoiden kahtia jakaminen iän perusteella sopii myös äärimmäisen huonosti yhteen perustuslain syrjimättömyysvaatimuksen, Suomea sitovien työntekijöiden oikeuksia sääntelevien sopimusten kuin EU:n määräaikaisia työsuhteita koskevan direktiivinkin kanssa. Epävarmat työsuhteet myös kasautuvat jo nyt erityisesti nuorille naisille. Naisten uusista työsuhteista määräaikaisia on jo tällä hetkellä 60 %, kun miehillä luku on 48 %. Määräaikaisten sopimusten käytön lisäämisellä olisi siis selkeitä negatiivisia vaikutuksia myös sukupuolten tasa-arvoon työmarkkinoilla”, välikysymykstekstissä katsottiin tuolloin.

Myöhemmin hallitus perui päätöksensä sallia alle 30-vuotiaiden perusteettomat määrä­aikaisuudet.

Hallituksen työelämäpolitiikka herätti tänään myös eduskunnan kyselytunnilla kovaa keskustelua opposition ja hallituksen välillä.