Perussuomalaisten ay-aktiiveille hallituksen työmarkkinalinja on vaikea: ”Kaikkea ei voi hyväksyä, muttei tuomitakaan”

Ammattiyhdistysliikkeessä on paljon perussuomalaisten äänestäjiä. Nyt hallituksen leikkauslinja ja sitä vastustavat poliittiset lakot ovat ajaneet perussuomalaisten ay-aktiivit kahden tulen väliin.

Hallitus on ajamassa läpi työelämäuudistuksia, joita työntekijäpuolen ammattiliitot vastustavat.

Tällaisessa tilanteessa on hieman hankala olla yhtäältä ay-aktiivi ja toisaalta hallituspuolueen edustaja, myöntää perussuomalaisten ay-aktiivien yhdistyksen Peruspuurtajien puheenjohtaja Ari Perämaa.

– Kyllä se on vähän taiteilua kahden tulen välissä. Olen ay-liikkeen jäsen, sehän on minun etujärjestöni. Ja perussuomalaiset on poliittinen järjestö, johon kuulun. Kaikkea ei voi hyväksyä, mitä puolueelta tulee, mutta ihan kaikkea ei voi tuomitakaan, Perämaa puntaroi Demokraatin haastattelussa.

JOS TÄYSIN tuomitsevalle linjalle lähtee, on Perämaan mukaan väärässä puolueessa. Vuodesta 2008 perussuomalaisissa vaikuttanut ja kolmatta kautta Vesilahden kunnanvaltuustossa istuva Ari Perämaa ajattelee, että kytkimen nostamisen sijaan hänenkin on pyrittävä vaikuttamaan sen verran, minkä pystyy.

– Tilanteet muuttuvat. Ei aina voi olla vaihtamassa puoluetta, kun tulee vastoinkäyminen tai asiat eivät mene oman mielen mukaan. On vain sopeuduttava ja koitettava – niin kuin tässäkin tapauksessa – jollain tapaa vaikuttaa puolueeseen. Että sielä ajateltaisiin ehkä vähän toisin ja ymmärtäväisemmin ay-liikettä kohtaan. Mutta sieltä on tullut aika kovia lausuntoja tässä viime päivinä, hän sanoo.

Teollisuusliitto ilmoitti torstaina raskaan teollisuuden kahden päivän lakoista, joilla ammattiliitto patistelee hallitusta aitoihin neuvotteluihin.

Perämaan oman puolueen elinkeinoministeri Wille Rydman (ps.) kommentoi asiaa laajalti kritiikkiä herättänein sanankääntein.

– Hakaniemen ay-mafiaa ei kiinnosta työpaikkojen säilyminen Suomessa, ei maamme kilpailukyky, ei talouskasvu, ei isänmaan eikä työntekijän etu. Sitä ohjaa vain ja ainoastaan itsekäs oman valta-aseman varmistelu. Onneksi maassa on vihdoin hallitus, joka ei taivu öykkäröinnin edessä, Rydman kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

On kysyttävä, miltä tällainen lausunto Peruspuurtajien puheenjohtajasta tuntuu.

– Tuntuu aika harkitsemattomalta ministerin suuhun tuollainen lausunto, kun perussuomalaiset kuitenkin koostuu aika pitkälti palkansaajista. Ja ay-liike on palkansaajien etujärjestö. En ole kyllä sen (Rydmanin) lausunnon takana henkilökohtaisesti pätkääkään, Ari Perämaa sanoo.

”En henkilökohtaisesti tunne lintsareita, jotka olisivat vapaaehtoisesti työttöminä.”

ARI PERÄMAA jakoi 14. joulukuuta – SAK:n Painava syy -lakkopäivänä – X:ssä saamansa tekstiviestin. Lähettäjä kertoo, että hänen työpaikallaan ollaan lakossa ja työkavereilta on tullut kovaa kritiikkiä.

– PS ja hallitus haukuttu mennen tullen, eli näissä työelämä heikennyksissä mandaattia ei todellakaan ole annettu tuohon, nukkuvien puolue on varteenotettava vaihtoehto seuraavissa eduskuntavaaleissa, Perämaan jakamassa viestissä ladellaan.

Tällaista palautetta Perämaa kertoo saaneensa paljon. Toisaalta myös positiivista palautetta tulee. Perämaa arvioi, että palautteen laatu riippuu usein siitä, missä elämäntilanteessa kukin on.

– Palkansaajat eivät nyt ihan hirveästi kärsi – ne, jotka ovat vakitöissä. Mutta ne, jotka ovat pätkätöissä tai työttöminä, niin heitähän tämä koskettaa aika kamalasti, Perämaa sanoo.

– Mitään etua ei ole saatu ilmaiseksi, kaikkien puolesta on jouduttu vääntämään – ne ovat saattaneet vaatia isojakin työtaisteluita. Niin kyllä ne kaikki heikennykset aina kolahtaa – elämäntilanteesta ja ihmisestä riippuen eri asiat, hän luonnehtii.

Mitä näistä heikennyksistä sinun itsesi on vaikea tai mahdoton hyväksyä?

– Itse en ole ikinä ollut työttömänä, mutta kyllä nämä kaikki heikennykset työttömyyskorvausaikoihin ja -rahoihin ovat sellaisia. Lähipiirissä on ihmisiä, jotka ovat työttömiä ja joilla on tiukkaa, niin tietää, että ei se elämä helppoa ole.

– En henkilökohtaisesti tunne lintsareita, jotka olisivat vapaaehtoisesti työttöminä. Sellaisiakin tietysti on, mutta en tunne sellaisia. En usko, että jos on henkisesti asiat kunnossa, että sellaiset ihmiset ovat tahallisesti työttömänä. Yleensä on jotain muuta oiretta taustalla, Perämaa sanoo.

Toisena hän nostaa esiin ensimmäisen palkattoman sairauslomapäivän.

– Jos olet pari päivää kuumeessa tai on vaikka korvatulehduksia lapsilla – niin siinä voi olla moni nuori perhe aika vaikeuksissa, jos monta kertaa vuodessa lähtee se päivän palkka pois, hän toteaa.

Perämaa huomauttaa, että hän on ollut 30 vuotta samassa työpaikassa, jonka tuotantopuolella on töissä runsaat sata henkeä. Hänen aikanaan työntekijöiden joukossa on ollut ehkä kaksi tai kolme ihmistä, jotka ovat käyttäneet sairauslomia – omaan ilmoitukseen perustuvaa käytäntöä – väärin.

– Ei työnantajalla ole ollut minkäänlaisia vaikeuksia pistää niitä kuriin. On voitu ottaa esimerkiksi pois tai rajoittaa ilmoitusvapaita, jos joku on ollut monta kertaa kuukaudessa ilmoitusvapailla. Tai ohjata tietylle työterveyslääkärille, ettei sairauslomaa saa hakea muualta, niin on pysynyt kontrollissa. Kyllä ne keinot puuttua ovat jo nyt olemassa.

VUONNA 2021 Peruspuurtajat otti vahvasti kantaa yrityskohtaisen sopimisen lisääntymiseen. Paikallisen sopimisen lisäämistä haikaillaan hallitusohjelmassakin. Mitä Perämaa siitä tuumaa?

– Omien kokemusten mukaan paikallinen sopiminen on hyvä, jos siellä on se perälauta, jonka alle ei saa mennä. Perälauta on ehdoton. Ja sen pitää olla aitoa sopimista, eikä työnantajan sanelupolitiikkaa. Pienemmillä työpaikoilla ehkä taivutaan, ei uskalleta vastustaa sitä, mitä määrätään, ettei tule kenkää. On huonojakin työpaikkoja, joissa johdetaan pelolla, hän sanoo.

Hallituksen työelämäuudistuksista työntekijäpuolta erityisesti närästää vientivetoisen mallin vieminen lakiin. Siitä Perämaalla ei ole paljon sanottavaa. Hän ymmärtää esimerkiksi hoitajien vastalauseita siitä, että malli vaikeuttaa heidän mahdollisuuksiaan tasoittaa palkkakuoppaansa.

Kannanotossa vuonna 2021 väläyteltiin jopa yleislakkoa. Mitä ajatuksia Ari Perämaassa herätti Teollisuusliiton eilinen ilmoitus jyrkistä lakkotoimista?

– En ole lakkojen kannalla, ne kohdistuvat väärään kohteeseen, mutta kun ei ole mitään muutakaan keinoa, niin lakkojen kautta ilmeisesti on mentävä kuitenkin.

– En tiedä, olisiko jotkut oikein kunnon mielenosoitukset ja kadulle lähtemiset – kuten Euroopassa – sitten tehokkaita.

Miten tätä solmua pitäisi lähteä ratkomaan, millaisia terveisiä lähettäisit Helsinkiin?

– Eihän siinä mitään muuta mahdollisuutta mielestäni ole kuin neuvotella. En tiedä, kuinka hallitus saadaan painostettua neuvottelupöytään, kun kerran tuntuu, että lakot eivät tosiaan tehoa. Ja ne kohdistuvat aika pitkälti työnantajiin, ja tietysti työntekijätkin menettävät sen päivän tai kahden palkkansa.

– Lakoista on sen verran todettava, että yritykset, joilla menee huonosti, ovat varmasti myös tyytyväisiä, kun saavat muutaman vapaapäivän, että ei tarvitse maksaa palkkaa. Sellaistakin on ilmassa ollut.

PERUSPUURTAJIA Ari Perämaa luotsaa vuoden 2024 alkaessa jo kuudetta kautta.

Hän kertoo ryhtyneensä ajamaan ay-aktiiveille suunnattua puolueyhdistystä Timo Soinin puheenjohtajuuden aikaan vuonna 2012. Hanke onnistui lopulta Jussi Halla-ahon kaudella, ja yhdistys perustettiin vuonna 2019.

– Peruspuurtajat koettaa tukea ammattiyhdistysliikkeessä olevia perussuomalaisia. Sosialidemokraatit ja vasemmistoliitto ovat vahvoja ay-liikkeessä, mutta siellä on myös paljon perussuomalaisia, jotka eivät ole järjestäytyneet ay-liikkeen sisällä millään tavalla. On hajanaisia ihmisiä hajanaisilla luottamuspaikoilla. Tuki heille on aika vähäistä ja toiminta on aika yksinäistä, Perämaa kertoo.

Peruspuurtajissa on toimijoita eri ammattiliitoista. Perämaa itse on Teollisuusliiton jäsen. Perussuomalaisten puoluetoimistolla työskennellyt Matti Putkonen oli Peruspuurtajille tärkeä yhteyshenkilö, jonka kanssa keskusteltiin asioista.

– Syksystä lähtien, kun Putkonen jäi eläkkeelle, on ollut heikompaa yhteydenpitoa puoluetoimiston kanssa työelämän asioista, Perämaa kertoo.

MTV:n haastattelussa syksyllä Ari Perämaa lähetti puolueensa puheenjohtajalle Riikka Purralle terveisiä. Hän toivoi, että puheenjohtaja pitäisi periaatteistaan kiinni, eikä unohtaisi pienituloisia. Millaiset terveiset ovat nyt?

– Ei kai muuta kuin että koettaa pitää mahdollisimman paljon vaalilupauksistaan kiinni. Se on se tärkein, Perämaa sanoo.

HALLITUSNEUVOTTELUT ovat kaikkien puolueiden mielipiteiden yhteistulos, Perämaa muistuttaa. Ihan kaikkea ei pidä myydä ja jotkut ovat saaneet vähän enemmän läpi kuin jotkut muut, hän kuvaa.

– Tuntuu, että kokoomus on saamassa kaikki läpi ja perussuomalaiset hyvin pienen osan siitä, mitä on ennen vaaleja luvattu. En tiedä, onko ne olleet niin erittäin tärkeitä asioita, että on voitu kaikki muut unohtaa.

Perämaan mukaan hallitukseen pääsy ei ole muuttanut tarvetta perussuomalaisten ay-aktiiviyhdistykselle.

– Vaikka hallitus on nyt tämä ja poliitikot muuttuu, Peruspuurtajien toiminta-ajatus löytyy nettisivuilta. Se ei ole muuttunut miksikään. Sillä mennään, vaikka poliitikkojen mielipiteet muuttuisivat kuinka, Perämaa vastaa.

Peruspuurtajien säännöissä seisoo näin:

”Yhdistyksen tarkoituksena on palkkatyössä työskentelevien taloudellisen ja yhteiskunnallisen aseman turvaaminen. Vaikuttaminen työmarkkinoiden toimintaympäristöön , elinkeino- ja koulutuspolitiikkaan sekä työympäristöasioihin. Yhteisten etujen ajamiseksi yhdistys voi olla myös yhteistoiminnassa muiden alan etujärjestöjen kanssa.”