Perussuomalaisten kansanedustaja esittää itseään ulkoministerin erityisedustajaksi – ”Vihreiden ja perussuomalaisten yhteistyöllä on ulkopolitiikassa perinteitä”

Perussuomalaisten kansanedustaja, ulkoasiainvaliokunnan jäsen Tom Packalén esittää itseään ulkoministerin erityisedustajaksi välittämään Turkin ja Syyrian rauhanprosessia.

Demokraatti.fi

Packalén muistuttaa tiedotteessaan, että vihreiden ja perussuomalaisten yhteistyöllä on ulkopolitiikassa perinteitä. Tiedote on otsikoitu ”Rauha Syyriaan. Avoin kirje ja työhakemus ulkoministerille.”

Syyrian sodan nykytilannetta Packalén luonnehtii pahaksi kaikille. Kärsijöinä ovat etenkin siviilit, mutta myös ”Turkki, EU, Syyria ja koko maailma”.

Jos alueella olevia pakolaisia halutaan auttaa, on se hänen mukaansa mahdollista.

– Ensimmäinen askel olisi, että kansainvälinen yhteisö painostaisi Turkkia lopettamaan tuen kansainvälisille terroristiryhmille. Tässä EU:n pitäisi ottaa nykyistä suurempi rooli. Suomella on hyvä maine rauhanvälityksessä. Suomi voisi viedä asiaa eteenpäin EU:ssa tai jos tukea ei löydy, Suomi voisi ottaa isomman roolin myös itsenäisesti, Packalén toteaa ja ilmoittautuu vapaaehtoiseksi toimimaan ulkoministerin erityisedustajana.

”Merkittävin ryhmä alueella on samainen Nusran rintama, josta varoitin 2013.”

Packalen kertoo puhuneensa eduskunnassa jo syksyllä 2013 Syyriassa taistelevista kapinallisjärjestöistä.

– Nämä paljastuivat ei maltillisiksi ryhmiksi, kuten Jabhat al-Nusraksi eli toiselta nimeltään Syyrian al-Qaidaksi sekä Irakin al-Qaidaksi, joka nyttemmin tunnetaan nimeltä Isis. Sittemmin Isis valtasi ensin Syyriassa Raggan ja myöhemmin Irakissa Mosulin.

– Nyt Syyrian Idlibissä on tilanne, jossa Syyrian asevoimat yrittävät puhdistaa maakuntaa toimijoista, jotka ovat EU:n ja YK:n mukaan terroristijärjestöjä. Merkittävin ryhmä alueella on samainen Nusran rintama, josta varoitin 2013.

– Toinen merkittävä terroristiorganisaatio alueella on Turkistan Islamic Party, joka on al-Qaidan tapaan kansainvälinen terroristiryhmä. Isiskin on yhä alueella, muttei enää edusta samanlaista merkittävää sotilaallista voimaa kuin aiemmin.

– Näiden ryhmien merkittävin tukija on Turkki, Packalén sanoo.