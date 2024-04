Perussuomalaisten kansanedustajaa epäillään katuammuskelusta Helsingissä – Purra järkyttyi

Kansanedustaja Timo Vornasen (ps) epäillään ampuneen torstai-iltana baarireissun päätteeksi kadulla Helsingissä. Puoluejohto sanoo, ettei se ole tavoittanut kansanedustajaa eilisen jälkeen, eikä tiedä tapahtumien kulkua. Demokraatti Demokraatti

Perussuomalaisten puoluesihteeri Harri Vuorenpää kertoi perjantaina viestipalvelu X:ssa, että Vornanen olisi ollut viime yönä “osallisena välikohtauksessa” Helsingissä.

Vuorenpään mukaan tapahtumien kulku on epäselvä, mutta hän lupaa puolueen tiedottavan asiasta myöhemmin.

Seiska-lehden mukaan Vornasen epäiltäisiin käyttäneen asettaan kadulla Helsingin ydinkeskustassa baarireissun jälkeen. Poliisi on vahvistanut ammuskelutiedon, muttei Vornasen osuutta siinä, saati muiden ihmisten mukanaoloa. Tapausta tutkitaan Seiskan mukaan törkeänä pahoinpitelynä ja ampuma-aserikoksena.

AIEMMIN POLIISINA työskennellyt joensuulainen Vornanen (s.1969) on ensimmäisen kauden kansanedustaja. Hän on Yleisradion hallintoneuvoston ja muun muassa eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunnan jäsen.

Puolueen puheenjohtaja Riikka Purra sanoo Suomen Tietotoimistolle järkyttyneensä tapauksesta, mutta olevansa asiasta median ja poliisilta saamiensa tietojen varassa.

Purra sanoo, ettei hän ole itse tavoittanut Vornasta, ja pitää rikosepäilyä poikkeuksellisena ja vakavana.

- Toivon, että poliisi saa tutkinnan valmiiksi mahdollisimman pian. Tässä vaiheessa on mahdotonta sanoa mitään yksityiskohtaista, mutta luonnollisesti tilanne on hyvin vakava. Silloin sillä on myös vakavat seuraukset, hän sanoo STT:lle.

Seiskan mukaan Vornasen kanssa baarissa oli myös toinen kansanedustaja. Purra väittää, ettei hän tiedä, millaisessa seurueessa Vornanen illalla liikkui.

Puoluesihteeri kuitenkin kertoi Helsingin Sanomille, että mukana oli perussuomalaisten jäseniä.

Kansanedustaja Sanna Antikainen kertoi perjantai-iltana X-palvelussa olleensa paikalla ja nähneensä osan tapahtumista “sivullisena”. Hän sanoo auttavansa poliisia asian selvittämisessä.

EDUSKUNNASSA Vornanen on toistaiseksi tehnyt vain yhden kirjallisen kysymyksen, ja sen aiheena oli rahapelihaittojen vähentäminen.

Muuten hän on pitänyt puheenvuoroja muun muassa suurpetotilanteesta, turvatarkastusten lisäämistarpeesta oikeuslaitoksen tiloissa sekä luottamustehtävissä tapahtuvien rikosten ehkäisemisestä.

Uutista on päivitetty muun muassa Sanna Antikaisen osuudella klo 21:12.