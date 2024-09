Perussuomalaisten kansanedustajalta irtiotto – kieltäytyy kommentoimasta toimintaansa

Joukko varsinaissuomalaisia kansanedustajia vastustaa Salon sairaalan yöpäivystyksen lakkauttamista. Johannes Ijäs Demokraatti

SDP:n kansanedustajan Saku Nikkasen (sd.) aiheesta välittämässä yhteisessä tiedotteessa kerrotaan, että sen allekirjoittaneet kansanedustajat vaativat, että yöpäivystyksen jatkuminen Salon sairaalassa tulee mahdollistaa ja yksityiskohtaiset ratkaisut jättää hyvinvointialueen ratkaistavaksi.

Kiinnostavaksi nimilistan tekee se, että sen on allekirjoittanut myös hallituspuolueen kansanedustaja Mikko Lundén perussuomalaisista.

Lundén ei halunnut kommentoida aihetta ja irtiottoaan hallituksen linjasta millään tavalla Demokraatille eduskunnassa. Tiedossa ei ole, onko hän valmis toimimaan vetoomuksensa mukaisesti myös, kun asiasta eduskunnassa päätetään.

Nikkanen kertoo Demokraatille, että vetoomukseen pyydettiin kaikkia varsinaissuomalaisia kansanedustajia pääministeri Petteri Orpoa (kok.) myöten.

Nimilistassa on Nikkasen ja Lundénin lisäksi viiden kansanedustajan nimet. He ovat Annika Saarikko (kesk.), Johannes Yrttiaho (vas.), Sofia Virta (vihr.), Eeva-Johanna Eloranta (sd.) ja Aki Lindén (sd.).

KANSANEDUSTAJIEN tiedotteessa todetaan, että sairaalaverkkoselvityksessä on esitetty yöpäivystyksen lopettamista Turun yliopistollisen keskussairaalan Salon sairaalassa.

Siinä muistutetaan myös, että Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha on lausunnossaan asettunut tukemaan Salon yöpäivystyksen jatkamista. Varhan mukaan Salon yöpäivystyksen lakkauttamisella tavoitellut säästöt eivät toteutuisi esitetyllä tasolla.

Kansanedustajat näkevät, että esitetyt muutokset Salossa heikentäisivät koko sairaalan toimintaa ja vaikuttaisivat henkilöstön saatavuuteen alueella negatiivisesti.

PERUSSUOMALAISTEN ryhmäpuheenjohtaja Jani Mäkelä kommentoi Lundénin mukanaoloa vetoomuksessa sanoen, että sen ymmärtää, että edustajilla on mielipiteitä oman alueensa asioista. Hän pitää sitä tahdonilmaisuna.

Hän sanoo itsekin jossain määrin puoltaneensa Kouvolan yöpäivystyksen jatkumista, vaikka ei ole mitään aloitteista asiasta allekirjoittanutkaan.

– Sairaalaverkkokysymykset ovat tunteita herättäviä asioita, mutta tietysti hallitus menee yhteisellä linjalla, ei siinä sen suurempaa epäilystä.

Lundén on kuitenkin vetoomuksessa ainut henkilö, joka irtoaa hallituspuolueiden linjoista.

– Kyllähän hallituspuolueista on joissakin muissakin tapauksissa kyseenalaistettu hallituksen linjaa. Jopa puheenjohtajatasolta on otettu kantaa, että hallitusohjelman maahanmuuttokirjauksia pitäisi avata. Onhan näitä tällaisia keskusteluja aikaisemminkin käyty. Niihin pitää suhtautua tietyllä ymmärtäväisyydellä. Ihmisillä on mielipiteitä ja sitten kuitenkin yhteisen linjan mukaan mennään.

Mäkelä viitannee RKP:n puheenjohtajan, opetusministeri Anders Adlercreutzin maahanmuuttoon liittyviin avauksiin.

Sosiaali- ja terveysministeriö kertoi 6. syyskuuta 2024 sairaaloiden ja päivystyksen kokonaisuuden ja erikoissairaanhoidon työnjaon uudistamisen lausuntopalautteesta ja jatkovalmistelusta. Esityksellä tavoitellaan 26,5 miljoonan vuosittaisia säästöjä valtiontalouteen. Esitys annetaan eduskunnalle syksyllä.

Kysymys kuuluu, onko Lundén valmis toimimaan vetoomuksessa mukana olleena myös eduskunnassa hallituksen esitystä Salon yöpäivystyksen lakkauttamisesta vastaan.

– Kuten sanottu, lähtökohta on se, että hallituspuolueissa toimitaan hallituksen esityksien mukaisesti. Sillä mennään, Jani Mäkelä paaluttaa.