Perussuomalaisten Putkonen: ”Pyytivät minua jatkamaan”

– Näin ne pyytivät minua jatkamaan, perussuomalaisten työmies Matti Putkonen sanoo. Johannes Ijäs Demokraatti

Ne tarkoittaa tässä yhteydessä perussuomalaisten tuoretta uutta puheenjohtajistoa Riikka Purran johdolla.

Ja Putkosen jatkopahvi eli työsopimus ulottuu aina vuoden 2023 syyskuun loppuun asti.

Kysymättäkin voi laskea, että Putkonen aikoo käytännössä jatkaa puoluetoimistossa seuraavien eduskuntavaalien yli. Hallitusneuvottelutkin mahtuvat vielä hyvin kuvaan.

Eduskuntavaalit käydään huhtikuussa 2023.

Mediassa on arvuuteltu, miten Putkoselle käy, kun uusi puoluesihteeri Arto Luukkanen astui taloon. Luukkaselta kysyttiinkin heti Sanoman lehtien haastattelussa valintansa jälkeen elokuun PS:n puoluekokouksessa, onko Putkosella enää sijaa majatalossa. Luukkanen sanoi, ettei ole ajamassa ketään pois ja katsotaan rauhassa ja mietitään. Nyt tilanne on siis katsottu ja Putkonen jatkaa, jälleen.

Putkosen, 71, on ollut määrä jo monta kertaa jäädä eläkkeelle.

– Aika monta, hän sanoo.

Tunnettu pitkäaikainen demari, Putkonen loikkasi aikanaan perussuomalaisiin vuonna 2010 ja työskenteli aktiivisesti perussuomalaisten puolesta jytkyvaaleissa 2011. Jo tämän jälkeen hänen oli tarkoitus eläköityä.

– Sitten tuli lisäpyyntöjä, että jatka. On menty vähän kuin puoluekokouskausi kerrallaan.

Putkonen kertoo, miten hän oli niin Jyväskylän, Tampereen kuin hiljattaisen Seinäjoenkin puoluekokouksen jälkeen valmis jäämään eläkkeelle, mutta näin ei siis käynyt.

– Eiköhän tämä ole nyt sitten lopullinen pätkä.

Putkosen mukaan tasaisella maalla menee kohtuullisesti mutta ylämäessä rupeaa jo vähän puuskuttamaan. Hän myös heittää, että uusi johto pärjäisi ilman häntäkin ja ehkä paremminkin, mutta he halusivat jatkuvuutta.

”Olen aina tykännyt tällaisesta taustahommasta.”

Sellaiset arvelut, että jälleen kerran etenevän Putkosen ja uuden puoluesihteerin välillä voisi olla tai voisi syntyä jonkinlainen kisa vallasta, Putkonen kuittaa tiedotusvälineiden mielikuvitukseksi.

– Tämä on enemmän tällaista teikäläisten toimittajien, joidenkin kehittelyä että Luukkasen ja minun välillä olisi jotain erityistä skismaa, ei ole. Olemme toimineet erittäin hyvin yhdessä heti kun hän tuli. Hänen kanssaan on hyvä tehdä töitä. Hän on minun lähin esimieheni. Jos meillä olisi jotain keskinäistä skismaa, lähtisin pois.

– Älä sellaisia höpäjä, Putkonen puolestaan kuittaa kyselyt siitä, onko hän perussuomalaisissa se todellinen strategi.

Hän sanoo, että kyse on tiimityöstä ja että hänellä on laaja verkosto puolueisiin, etujärjestöihin ja ministeriöihin, mikä mahdollistaa hiljaisen tiedon siirtämisen.

Putkonen sanoo, että työt ovat samaa kuin ennenkin.

– Eli teen paljon taustoja ja puran gallupeita sekä teen erilaisia muistioita erilaisista minua lähellä olevista kysymyksistä kuten teollisuus, ilmastopolitiikka ja työmarkkina-asiat. Näitä enemmän seuraan ja käyn läpi. Teen kaikkea mitä he pyytävät, olen taustaihminen hyvin pitkälle.

Putkonen sanoo myös kiertävänsä kentällä ”kouluttamassa ja kiihottamassa”.

– Olen aina tykännyt tällaisesta taustahommasta. Aikanaan kun olin metalliteollisuudessa, tein myös silloin SDP:lle paljon taustatyötä ja ammattiliitoille tietenkin. Olen nauttinut siinä hommassa, olen viihtynyt. Pysyy mieli vireänä, kyllähän tässä on mielenkiintoisia käänteitä tulossa monella tapaa, Putkonen sanoo ja suu alkaa tämän jälkeen käydä oppositiopolitiikkaa.

Hän pohti muun muassa hallituksen seuraavaa budjettiriihtä ja kuvaa miten siinä on ”aikamoiset asetelmat”. Hän jatkaa esitellen keskustan ja vihreiden välisiä vääntöjä, puhuu liikenteen päästöistä ja mahdollisesta päästökaupasta, joka uhkaisi nostaa bensan ja dieselin hintaa.

Myös pääministeri Marinia (sd.) hän ehtii kritisoida siinä yhteydessä, kun häneltä kysyy, näyttääkö hän 71-vuotiaana muille esimerkkiä, miten työntekoa pitäisi jatkaa. Putkonen moittii Marinin historiatietämystä ja hänen mielestään pääministerin kannattaisi haastatella edeltäjiään lama-ajan ja finanssikriisin kokemuksista.

– Talouden ja työllisyyden ja teollisuuden ja muun suhteen siellä olisi paljon Marinillekin opettelemista. Jos hän ottaisi vaikka yhden baari-illan sijaan tällaisen istunnon, jossa hän kävisi edeltäjiensä kanssa läpi mitä silloin on tapahtunut ja miten ratkaisuja silloin tehtiin. Vaikeita ratkaisuja on edessä jos aiotaan tämä maa nostaa ylös.

Omasta työnteostaan Putkonen sanoo, että teollisuudessa ja monessa muussa paikassa työn fyysinen rasittavuus olisi niin kovaa, ettei paikat kestäisi.

– Kyllähän se hyvä on, että kaikki ne jolla on kuntoa ja virtaa vielä, jos on mahdollista, jatkaisivat vaan. Kyllä sitä monilla työpaikoilla hiljaisen tiedon siirtäminen on sellainen, mitä pitäisi tehdä. Kokemus ja historia ja sitä kautta tulleet asiat ovat erittäin tärkeitä ja iso voimavara monelle yrityksille järjestöstä puhumattakaan.