Perussuomalaisten totaalinen sumutus – näin rajat kiinni -sloganista putosi t-kirjain

Perussuomalaiset (ps) on puolueena ominut itselleen takavuosien rajat kiinni -sloganin, jonka taustana oli seitsemän vuoden takainen pakolaiskriisi. Eurooppaan pakeni Sipilän hallituskaudella vuonna 2015 runsaat 1,2 miljoonaa ihmistä. Suomeen turvapaikanhakijoita saapui reilut 30 000, valtaosa tulijoista oli Lähi-idästä. Simo Alastalo Demokraatti

Ps on pysynyt maahanmuuttovastaisen kansanliikkeen ajattelulle sen jälkeen uskollisena, kunnes linja kesäkuun alussa muuttui.

Viimeksi ps teki rajat kiinni -ajatuksesta välikysymyksen 16. marraskuuta 2021. Tuolloin taustalla oli Puolan ja Liettuan rajoilla nähty Venäjän hybridioperaatio, jossa runsas määrä pakolaisia pyrki henkensä kaupalla Schengen-alueelle. Sittemmin vastaavanlaiselle hybridivaikuttamiselle on keksitty uusi nimi, välineellistetty maahantulo.

Välikysymykseen osallistuivat ps:n rinnalla myös kokoomus kristillisdemokraatit ja liike nyt. Koko oppositio siis. Kysyjät vaativat hallitukselta lakimuutosta, joka sallisi kaiken turvapaikanhakemisen väliaikaisen keskeyttämisen mahdollisen hybridioperaation torjumiseksi.

Vaatimus oli silloin ja on nyt utopiaa kansainvälisten pakolaissopimusten vuoksi. Näin on käytännössä toimittu esimerkiksi Kreikassa, mutta lakiin rajojen täyttä sulkemista on valitsevan tulkinnan mukaan mahdotonta kirjata ilman EU-oikeudellisia seuraamuksia.

Tuli helmikuu 2022 ja Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Suomelle tuli kiire uudistaa valmiuslakia ja rajavartiolakia siltä varalta, että Venäjä lisäisi painetta Euroopan unionin suuntaan meidän rajoillamme. Perussuomalaisissa ymmärrettiin, että yhteisissä turvallisuustalkoissa olisi syytä saavuttaa jotakin.

Puolue päätti siirtää maalia ja editoida sloganistaan t-kirjaimen pois. Kesäkuun alussa, kun hallitus antoi eduskunnalle esityksensä rajavartiolaista, perussuomalaiset vaati mahdollisuutta sulkea itäraja turvapaikanhakijoilta, mikäli Venäjä pakkaisi sinne suuret määrät ihmisiä.

Turvapaikanhakemisen väliaikainen estäminen kaikilta ulkorajoilta oli pudonnut pois puolueen tavoitelistalta.

Perussuomalaiset kytki rajavartiolain muutoksen kriisiolojen kannalta olennaisen valmiuslain uudistukseen. Ilman linjausta itärajan täydestä sulkemisesta hybriditilanteessa, puolue jäädyttäisi myös 5/6-enemmistön edellyttämän valmiuslain remontin. Uhkaus oli merkittävä ja poliittisesti kyseenalainen. Uhkaus oli kuitenkin turvallinen, koska sen toteutumisesta ei ollut pelkoa. Vaikutelma oli tärkeä. Kerrankin oppositiopuolueella oli sormensa napilla.

”Hallituksen esitys etenee miltei sellaisenaan täysistunnon hyväksyttäväksi”

Hallituksen esitys rajavartiolaista mahdollistaa sellaisenaan perussuomalaisten edellyttämän tulkinnan itärajan sulkemisesta. Puolueessa tiedetään tämä oikein hyvin. Itse asiassa myös vanhaa rajavartiolakia olisi käytännössä tulkittu noin. Uudistuksessa on sisäministeriön mukaan näiltä osin kyse täsmennyksestä.

Itäraja voidaan siis hätätilanteessa sulkea, mutta turvapaikanhakumahdollisuus säilyy kaikissa olosuhteissa vähintään yhdellä rajanylityspaikalla, esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentokentällä.

Kun perustuslakivaliokunta siunasi keskiviikkona mahdollisuuden itärajan sulkemiseen, perussuomalaiset juhli sitä voittona. Perustuslakivaliokunnan kanta tukee ps:n vaatimusta, puolueen lehti Suomen Uutiset otsikoi. Kyllä, maali tuli, kun tolppia oli tarpeeksi siirretty. Raja kiinni, ilman t-kirjainta. Onnea.

Seuraavaksi rajavartiolaki palaa perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran johtamaan hallintovaliokuntaan ja sisäministeriö lausuu omat näkemyksensä eri valiokuntien kantoihin. Hallintovaliokunnan mietintö on tulossa eduskunnan täysistunnon käsittelyyn tällä tietoa noin kaksi viikkoa alkuperäistä aikataulua jäljessä. Kansanedustajien kesätauon alkaminen venyy heinäkuun alkuun. Tiedätte ketä kiittää.

Perussuomalaisten hedelmätön möykkääminen omista, kertaalleen muutetuista tavoitteistaan on osaltaan viivästyttänyt käsittelyä. Nyt puolue on saanut voittonsa: hallituksen esitys on etenemässä miltei sellaisenaan, kosmeettisin tarkistuksin täysistunnon hyväksyttäväksi.

Merkittävin maalitolppien siirto ei liity itärajaan vaan kansainvälisten sopimusten suojaamaan oikeuteen hakea turvapaikkaa. Perussuomalaiset vaikuttaisi uusineen suhteensa turvapaikanhakijoihin. Puolue on asiasta nyt samaa mieltä kuin sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.).

Suomesta on Geneven pakolaissopimuksen mukaisesti voitava kaikissa oloissa hakea turvapaikkaa, vaikka itäraja suljettaisiin Venäjän hybridioperaation vuoksi.