Perussuomalaisten vaaliohjelma väläyttää tuloveron sitomista elintapoihin – näin Riikka Purra avaa puolueensa kantoja

Perussuomalaisten vaaliohjelma (pdf) nostaa kärkiteemoiksi talouden, turvallisuuden, maahanmuuton sekä ihmisten oman vastuun. Keskustelua pyritään ottamaan haltuun myös erilaisilla yksittäisillä mediatäkyillä kuten puhumalla ”pervoilun” kieltämisestä peruskouluissa. Johannes Ijäs Demokraatti

Puolue julkaisi tänään kunta- ja aluevaaliohjelmansa. Se puhuu molemmista vaaleista ”lähivaaleina”, puheenjohtaja Riikka Purra kertoi tiedotustilaisuudessa Helsingissä.

(Tässä jutussa oleva kursivoidut kohdat ovat sitaatteja perussuomalaisten alue- ja kuntavaaliohjelmasta 2025.)

– Vaikka kunta- ja aluevaaleissa puolueilla ja ehdokkailla on monesti houkutus puhua vain palveluista ja kilpailla keskenään niihin tehtävillä parannuksilla, kilpistyy tosiasiassa näissäkin vaaleissa paljon yksinkertaisesti rahaan ja mitä sillä tehdään. Eli toisen sanoen talouteen ja tärkeysjärjestyksiin, valtiovaraiministerinä Orpon hallituksessa palveleva Purra linjasi.

Hän näkee, että valtion, kuntien ja hyvinvointialueiden on välttämätöntä keskittyä ydintehtäviin. Rönsyjä on karsittava. Samaan aikaan on vahvistettava talouskasvua.

Talouden ohella Purra nosti vaalien tärkeäksi teemaksi turvallisuuden. Hän puhui muun muassa kaupunkien, katujen ja koulujen turvallisuudesta ottaen kantaa myös susikeskusteluun.

Kolmanneksi Purra nimesi maahanmuuton liittyvän olennaisesti vaaleihin. Teema tuntuu nousevan esiin monissa eri vaaliaiheissa.

– Perussuomalaisille suomea puhuva hoitaja on perusoikeus. Mitä enemmän muut puolueet välttelevät maahanmuuton ongelmista, niin taloudellisista kuin muistakin puhumisesta, sitä enemmän me varmasti puhumme niistä.

PUOLUEEN puheenjohtajan mukaan puolueen yksi kulma vaaleihin on myös ”sekoilu seis”. Seuraavaa siis lienee luvassa vaalikeskustelussa:

– Oli kyse sitten oikeamieliiseksi verhoillusta sosialismista ja täysin polisoitujen arvojen pakkosyötöstä, wokettamisesta, sananvapauden rajoittamisesta, useista sukupuolista ja synnyttävistä miehistä, kiellettävästi seurapeleista jouluevankeliumeista ja suvivirsistä, lasten ja nuorten pelottelusta erilaisilla maailmanlopuilla, muiden taakaksi muodostuvasta erikoisuuden tavoittelun sallimisesta tai jostakin muusta vastaavasta, sekoilu seis -otsake on sopiva näihin kaikkiin, Purra evästi.

”Perusasiat kunniaan peruskoulussa. Valistusta, ei pervoilua, kasvava lapsi tarvitsee muutakin kuin tofua.”

Purra kommentoi median kysyessä myös ylläolevaa vaaliohjelman nostoa heittäen nostojen olevan varsinkin niille toimittajille, jotka eivät jaksa koko ohjelmaa lukea.

– Tällä tietenkin viitataan kouluissa tapahtuvaan aivopesuun ja vääränlaiseen valistamiseen.

ALUEVAALEISTA puhuttaessa Purra vetosi muihin puolueisiin, jotta ”puoluetukeen rinnastettavat aluevaltuustorahat” lopetettaisiin ja rahat käytettäisiin palveluihin. Perussuomalaiset ovat pitkään pitäneet aihetta tapetilla.

– Alueilla käytettiin vuonna 2023 pelkästään puolueiden tukiin ja kokouspalkkioihin yli 20 miljoonaa euroa vuodessa.

Perussuomalaiset purkaisi myös hyvinvointialueiden hallintoa.

Purra nosti yhdeksi vaaliteemaksi myös ihmisten oman vastuun ja kansalaisten velvollisuudet.

– Mikäli emme löydä suomalaisten omaa vastuuta elämästä, terveydestä, hyvinvoinnista sekä sisua ja oma-aloitteisuutta, mikään määrä verorahaa ei riitä takaamaan tulevaisuuden palveluita ja etuuksia.

Suomeen on Purran mielestä syntynyt holhousvaltio ja samaan aikaan moni valtion ydintehtävä ei täyty kelvollisesti suhteessa kansalaisille lankeavaan verotaakkaan.

– Jotta hyvinvointiyhteiskunta kyetään turvaamaan, enemmistön, eli niiden tavanomaista elämää elävien terveiden ja työkykyisten ihmisten iloineen ja suruineen tulee kantaa vastuuta itse. Viranomainen ei ole lähiomainen.

– Suomalaiset ovat fiksuja, koulutettuja ja historiallisesti sisukkaita. Kyllä sellaiset ihmiset pärjäävät vähän vaikeampinakin aikoina. Myös oman terveyden eteen voi usein tehdä hyviä tekoja.

Purra totesi, että tupakan ja alkoholin haittaverotuksella on ohjausvaikutus. Ruokavalion ja liikunnan osalta vastaava tuntuu olevan huomattavan vaikeaa.

– Entä jos tupakoinnin lopettamisesta ja päihteettömyydestä saisi haittaverojen välttämisen lisäksi verovähennyksen? Entä siitä, että pyrkii liikkumaan ja pysymään normaalipainoisena vähentäen monia kansansairauksien riskejä? Purra väläytti.

Hän arvioi joidenkin suuttuvan keskustelusta, jos se koetaan itseä syyllistäväksi. Syyllistämisestä ei Purran mukaan ole kuitenkaan kyse.

– Hyviä ja ystävällisiä tekoja kannattaa tehdä kanssaihmisille mutta myös itselleen. Jos kaikki tekisivät niin, meillä olisi huomattavasti vähemmän ongelmia myös taloudessa.

PURRAN linjattua vaaliohjelman isot linjat, poliittinen suunnittelija Juhani Huopainen esitteli kunta- ja aluevaaliohjelmaa yksityiskohtaisemmin.

Varhaiskasvatuksesta Huopainen totesi, että vanhemmilla on suoranainen velvollisuus saattaa lapset varhaiskasvatuksen piiriin, jos lapset eivät osaa suomen kieltä.

Huopaisen mukaan vaaliohjelmassa ehdotetut varhaiskasvatuksen tasoryhmät on keskustelunavaus.

”Myös varhaiskasvatuksessa on harkittava ikäryhmien lisäksi tasoryhmiä.”

Purra sanoi, että varhaiskasvatuksessa on erityisesti pääkaupunkiseudulla eri taustoista tulevia ja eri kieltä puhuvia. Hän uskoo, että jonkinlaisilla ryhmäjaoilla voisi saada hyvää aikaiseksi.

Peruskoulusta ei taasen pidä päästää ulos, jos taidot eivät riitä. Vaaliohjelmassa todetaan, että oppivelvollisuutta ei tulisi lähtökohtaisesti määritellä vuosien, vaan saavutetun ja selkeästi

osoitetun opin mukaan.

Huopainen puhui myös koulukiusaamisen vastaisesta työstä. Alle 15-vuotias ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa mutta korvausvelvollinen. Vaaliohjelman mukaan voitaisiin harkita lain muuttamista siten, että esimerkiksi jengin jäsenyys nostaisi automaattisesti korvauksia.

TERVEYDENHUOLLOSSA perussuomalaiset painottavat muun muassa liikkuvien palveluiden merkitystä. Sen uskotaan auttavan myös maan asuttuna pitämiseen.

Tarvitaan myös omalääkärimalli, joka pitää Huopaisen mukaan muuttaa perhelääkärimalliksi.

Terveyspalveluihin on saatava lisää työvoimaa. Tässä yhdeydessä Huopainen ehdotti, että aloittavat lääkäriopiskelijat voisivat allekirjoittaa sopimuksen, jonka myötä ilman lukukausimaksuja opiskelu onnistuisi sitoutumalla tiettyyn työskentelyyn.

”Sairaanhoitajien ja erityisesti lääkärien koulutusmääriä on lisättävä vastaamaan todellista tarvetta. Lääkärien palkkataso on 80 prosenttia korkeampi kuin muun ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneilla. Työttömyys ei ole heillä todellinen riski ja kalliin koulutuksen kustantavat veronmaksajat. Lääkäriksi opiskelevilta tulee edellyttää valmistumisen jälkeen määräaikaista työskentelyä julkisella sektorilla.”

Huopainen nosti esiin myös henkilöstön palkitsemisen merkitystä ja suoritekohtaisen palkkauksen lisäämisen.

”Esimerkiksi lääkäreiden palkka voisi muodostua perusosasta ja työsuoritelisästä, jolloin jokaisesta tehdystä lonkkaleikkauksesta saisi suoritelisän. Tämä ohjaisi lääkäreitä vaikuttamaan työn organisoinnin järjestämiseen nykyistä paremmin. Vastaavasti johdon palkkausta on kytkettävä esimerkiksi hoitojonojen pituuteen.”

Sosiaalipalveluissa perussuomalaiset tarkastelisi työntekijöiden kelpoisuusvaatimuksia, samoin varhaiskasvatuksessa.

– Hyvä kysymys, tarvitaanko päiväkodissa nenänniistämiseen se ylempi korkeakoulututkinto, vai voisiko jokin vähäisempikin, kevyempikin ratkaisu olla mahdollista, Huopainen sanoi.

YKSITYISEN sektorin terveyspalvelut ovat keskittyneet ja perussuomalaisten mukaan tarvittaessa on oltava valmius pilkkoa toimijoita.

Kolmannekin sektorille on Huopaisen mukaan paikkansa. Sen pitää olla samalla viivalla muun yksityisen tuotannon kanssa.

– Mutta jos me nyt mietimme sitä, että joka sisäelimellä ja varpaalla on oma yhdistyksensä, viestintäpäällikkö, yhteiskuntasuhteiden johtaja ja yhteiskuntasuhteiden päällikkö, nämä ovat kaikki verorahoilla tehtyä juttua. Tässä ei ole mitään järkeä. Kolmas sektori pitäisi saada samalle viivalle muiden ei-julkisten palvelutuottajien kanssa. Mikä on se tuote ja palvelu, mitä te tarjoatte ja mikä on se yksikköhinta ja millainen sopimus on. Sen pitäisi olla auki kilpailulle. Aito kolmas sektori on jotain, joka ei kilpaile yksityisen sektorin kanssa, Huopainen sanoi.

HUOPAINEN nosti esiin elintasosairauksien miljardien kustannuksia.

– Jos oletetaan, että kukaan ei käyttäisi alkoholia ja tupakkaa ja kaikki liikkuisivat kohtuullisesti ja söisivät kohtuullisesti, pelkästään terveydenhoitomenoista säästyisi 5,5 miljardia euroa joka vuosi.

Jos sairaina tai varhaiseläkkeellä tai työttöminä olevien menetetty työpanos ja verotulot sekä sosiaalietuudet huomioidaan, lasku kansantaloudelle on Huopaisen mukaan 10 miljardia euroa, josta iso osa menee julkisen sektorin piikkiin.

Tämän tilanteen korjaaminen olisi Huopaisen mielestä matalalla roikkuva hedelmä. Jos tälle voitaisiin tehdä jotain, julkisen talouden vaikutukset olisi miltei suurimmaksi osaksi voitettu.

– Aivan samalla tavalla vakuutusyhtiö jakaa bonuksia sille, joka ei kolaroinut autoa. Hyvät kuski pääsevät halvemmalla. Meidän pitäisi kysyä, onko ainut keino, jolla voimme tehtä tätä, haittaverottaa, että saamme taas 200 miljoonaa euroa, jonka poliitikko voi jakaa johonkin. Entäs jos me jakaisimmekin verovähennyksiä. Sinä olet hoitanut sairautesi hyvin, sinä olet ansainnut tämän, sinä olet säästänyt kaikilta muilta rahaa, kun olet kantanut omat riskisi kunnialla ja hyvin, poliittinen suunnittelija visioi vaaliohjelman hengessä.

MIKÄLI jokainen ei-tupakoiva ja kohtuullisesti alkoholia käyttävä ihminen saisi verovähennyksiä, miten isoista summista olisi kyse, media tiedusteli.

Purra totesi, että alkoholin ja tupakan osalta haittavero ja sen ohjausvaikutus toimivat hyvin. Sen sijaan ruokavalion, liikkumisen ja normaalipainon säilyttämisessä olisi enemmän mahdollisuuksia.

– Mutta valtiovarainministerinä on pakko sanoa, että totta kai nämä ovat hyvin vaikeita toteuttaa. Kuukausia yritin esimerkiksi tätä sokeriveron kaltaista mallia.

Purran mukaan ainesosaverot, joilla olisi kunnollinen ohjausvaikutus, ovat vaikeasti toteutettavia. Lisäksi EU-lainsäädäntö rajoittaa veroja. Niinpä kehysriihessä päädyttiin makeisten arvonlisäveron korottamiseen.

– Mutta siitä huolimatta näitä asioita on mielenkiintoista nostaa esille. Jos ne saisivat laajempaa kannatusta, varmasti näille sitten jotain voisi myös tehdä, Purra totesi.

”Pelkän verokepin sijaan olisi harkittava mahdollisuuksia veroporkkanoihin. Entä jos tupakoinnin todistettavasta lopettamisesta tai alkoholittomuudesta saisi haittaverojen välttämisen lisäksi työtuloverovähennyksen. Tai verorahoilla liikuntapaikkojen perustamisen ja tukemisen sijaan yhteiskunta palkitsisi jotenkin lenkillä ja kuntosalilla käymisestä.”

”Jos yhteiskunta toimii kansalaisten huonojen elintapojen vakuutusyhtiönä ja takaa ongelmien sattuessa toimeentulon ja terveydenhuollon, pitäisi myös olla mahdollista myöntää vakuutusmaksuihin eli työn verotukseen alennuksia. Ei ole oikein, että ihmisiltä peritään sama työkyvyttömyysmaksu ja tulovero riippumatta siitä, miten elämäänsä elää ja millaisia kustannuksia tai säästöjä yhteiskunnalle aiheuttaa.”