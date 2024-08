Perussuomalaisten varavaltuutettu siirtyy SDP:n valtuustoryhmään Tampereella – Lappeenrannassa loikkaus vasemmalta

SDP vetää puoleensa. Tampereella perussuomalaisten varavaltuutettu siirtyy SDP:n valtuustoryhmään. Lappeenrannassa SDP sai uuden jäsenen vasemmistoliitosta. Demokraatti Demokraatti

Perussuomalaisista SDP:n riveihin siirtyvä varavaltuutettu Jani Moisio kertoo SDP:n valtuustoryhmän tiedotteessa, että ajatus puolueen vaihdosta muodostui pikkuhiljaa ja oli monien asioiden summa. Vahvimmaksi vaikuttimeksi hän nostaa ”työtätekevän, yhteiskunnan rattaat pyörimässä pitävän kansanosan toiminnan ja työtyytyväisyyden heikentämisen ideologian”.

– Nykyisen hallituksen hyökkäys ammattiyhdistyksiä kohtaan sekä työntekijöiden ansaittuja, yhdessä neuvoteltuja työehtoja heikentävä poliittinen toiminta eivät missään tapauksessa lisänneet luottamusta, hän sanoo tiedotteessa.

Moision mukaan SDP oli hänelle selkeä vaihtoehto, koska hän tehnyt vuosia työntekijöiden edunvalvontaa niin pääluottamusmiehenä kuin työsuojeluvaltuutettuna.

– Lisäksi olen tehnyt merkittävää yhteistyötä SDP:n edustajien kanssa jo vuosia työntekijöiden asioita eteenpäin ajaessani.

Moisio kertoo olevansa kiinnostunut lähtemään kuntavaaleihin SDP:n listoilta. Moisio on 51-vuotias pääluottamusmies ja ilmastointiasentaja. Tiedotteessa kerrotaan hänen kädenjälkensä näkyneen vahvasti muun muassa liikelaitosten yhtiöittämisprosessissa työntekijöiden edunvalvojana. Moisio on toiminut varavaltuutettuna vuodesta 2012 lähtien ja toimii tällä hetkellä kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenenä.

– Valtuustoryhmämme toivottaa Janin lämpimästi tervetulleeksi mukaan toimintaamme. SDP on puolue, joka on aina pyrkinyt edistämään työntekijöiden asiaa. Meille ovat aina tervetulleita henkilöt, jotka haluavat edistää työntekijöiden asemaa työmarkkinoilla. Moisio on tämän alan erinomainen asiantuntija ja osoittanut osaamista sekä intohimoa työntekijöiden aseman parantamiseksi, valtuustoryhmän puheenjohtaja Atanas Aleksovski kertoo tiedotteessa.

SDP:N on kokenut viime aikoina omakseen useampi paikallispoliitikko. Etelä-Saimaa uutisoi eilen ensimmäisenä lappeenrantalaisen kaupunginvaltuutetun Heidi Vätön siirtyneen sosialidemokraattien jäseneksi. Hänen loikkaamisensa tarkoittaa, että SDP:n valtuustoryhmä Lappeenrannassa kasvaa yhtä suureksi kuin valtuuston suurimman paikkaa pitänyt kokoomuksen ryhmä.

Vättö oli vasemmistoliiton ainoa kaupunginvaltuutettu. Ylelle Vättö kertoo puolueen vaihtamiselle suurimmaksi syyksi sen, että hän on kokenut olleensa vasemmistoliiton edustajana hyvin yksin.

Alue- ja paikallispolitiikassa vaikuttava Vättö kertoo Ylelle, ettei näe vasemmistoliiton ja SDP:n politiikassa valtakunnan tasolla kovin suuria ristiriitoja. Hän kertoo myös olevansa valmis asettumaan SDP:n ehdokkaaksi ensi kevään kunta- ja aluevaaleissa.