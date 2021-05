Perustuslakivaliokunnalta yksimielinen sote-lausunto – Rinne: ”Uudistukseen liittyvien lakiuudistusten perusratkaisut eivät ole ongelmallisia perustuslain kannalta”

Perustuslakivaliokunta on saanut valmiiksi lausuntonsa sote-uudistuksesta. Johannes Ijäs Demokraatti

– Valiokunnan mielestä sote-uudistukseen liittyvien lakiuudistusten perusratkaisut eivät ole ongelmallisia perustuslain kannalta, perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Antti Rinne (sd.) kertoi tiedotustilaisuudessa.

Rinteen mukaan on kuitenkin välttämätöntä tehdä joitakin korjauksia, jotka liittyvät Helsingin kaupunkiin kohdistuvaan valtionohjaukseen, vanhojen olemassaolevien ulkoistamissopimusten mitättömyyteen, kunnilta siirtyvän omaisuuden korvausjärjestelyihin ja tiettyihin tiedonsaantioikeuteen liittyviin asioihin.

– On mukava todeta, että valiokunnan lausunto on yksimielinen, Rinne sanoi.

– Perustuslakivaliokunnan mielestä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiselle on olemassa perusoikeusjärjestelmään pohjaavia painavia perusteita, jotka puoltavat palvelujen järjestämisen tuottamisvastuun siirtämistä yksittäistä kuntia suurempien toimijoiden hoidettavaksi.

Perustuslakivaliokunta käsitteli sote-lausuntoa noin 30 kokouksessa. Hallituksen esityksessä on noin 1 500 sivua.

Rinteen mukaan uudistuksella on mittavat vaikutukset, joita pitää seurata tarkasti. Asiassa on seurattava niin palveluiden toteutumista kuin rahoituksen riittävyyttä.

Lakiehdotuksen mukaan Helsingin kaupunki huolehtii edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä. Näiden tehtävien hoitoon kohdistuu valtion ohjausta. Se on monin osin samanlaista kuin hyvinvointialueisiin kohdistuva ohjaus.

– Perustuslakivaliokunta toteaa, että Helsinkin kaupunkiin kohdistuvaa ohjausta on tarkasteltava kunnallisen itsehallinnon suojan kannalta. Kunnan itsehallinto on perinteisesti ollut vahvemmin suojattua kuin kuntia suurempia hallintoalueiden kuten hyvinvointialueiden hallinto. Helsingin kaupunkiin kohdistuva ohjaus on rajattava koskemaan vain lakisääteisiä tehtäviä ja vain ehdottoman välttämättömään nyt tehtävien valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen kannalta, Antti Rinne sanoi.

”Perustuslakivaliokunnasta menevät kyllä asiat läpi, kun asiat on perustuslainmukaisesti hyvin valmisteltu.”

Rinteen mukaan hyvinvointialueiden muuttamista koskevaa aluejakoselvityksen toimittamisen sääntelyä ei saa myöskään soveltaa Helsingin kaupunkiin.

– Nämä kaksi asiaa ovat edellytyksenä sille, että lakiesitys voidaan tältä osin käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi, että tietyt laissa määritellyt sosiaali- ja terveydenhuollon ulkoistamissopimukset tulevat mitättömiksi tai ne voidaan irtisanoa.

Perustuslakivaliokunnan mukaan tällainen sääntely merkitsee puuttumista sopimussuhteiden pysyvyyteen ja sitä kautta omaisuuden suojaan.

– Perustuslakivaliokunta pitää varsinkin ehdotettua mitättömyysääntelyä huomattavan syvälle käyvänä puuttumisena sopimussuhteen pysyvyyteen.

– Sääntelyyn on kuitenkin painavat ja hyväksyttävät perusteet, jotka liittyvät riittävien ja yhdenvertaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseen. Valiokunta toteaa, että sääntelyn tulee olla täsmällistä ja tarkkarajaista, minkä vuoksi mitättömyyden edellytyksiä koskevaa säännöstä pitää täsmentää.

Rinteen mukaan mitätöimisen kynnystä on myös nostettava nyt hallituksen esittämästä. Myös nämä muutokset ovat edellytyksenä sille, että laki voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Myös kuntien omaisuuden siirto vaatii korjaamista. Tässä yhteydessä kunnille korvataan omaisuusjärjestelyjen kustannuksia. Valiokunnan mukaan korvausten saamisen edellytyksiä on täydennettävä.

Rinteen mukaan monet perustuslakiasiantuntijat ovat todenneet lainvalmistelun olleen tällä kertaa hyvää.

– Näin voisi sanoa, että perustuslakivaliokunnasta menevät kyllä asiat läpi, kun asiat on perustuslainmukaisesti hyvin valmisteltu.