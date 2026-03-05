Politiikka
Perustuslakivaliokunta: Nämä kaksi ovat parhaat ehdokkaat eduskunnan apulaisoikeusasiamieheksi
Perustuslakivaliokunta esittää eduskunnan apulaisoikeusasiamieheksi oikeustieteen tohtori ja varatuomari Susanna Lindroos-Hovinheimoa tai oikeustieteen tohtori Eeva Nykästä.
Lindroos-Hovinheimolla ja Nykäsellä on valiokunnan käsityksen mukaan ilmoittautuneista parhaat edellytykset apulaisoikeusasiamiehen tehtävään.
Lindroos-Hovinheimo on julkisoikeuden professori Helsingin yliopistossa. Nykänen toimii hyvinvointioikeuden ja ulkomaalaisoikeuden professorina Itä-Suomen yliopistossa.
Tehtävä on nelivuotiskaudeksi 1.4. alkaen.
Eduskunnan nykyinen apulaisoikeusasiamies on Maija Sakslin. Sakslin on toiminut tehtävässä vuodesta 2010. Hän ilmoitti aiemmin, ettei ole käytettävissä uudelle toimikaudelle.
Lopullisesta apulaisoikeusasiamiehen valinnasta äänestetään eduskunnassa.
