Perustuslakivaliokunta: Sukupuolensa toiseksi vahvistanut saa jatkaa inttiä
Perustuslakivaliokunta puoltaa hallituksen esitystä asevelvollisuuslain muuttamisesta sukupuoltaan korjanneiden ja vahvistaneiden ihmisten juridisen aseman selkeyttämiseksi. Valiokunta ei näe asialle perustuslaillisia esteitä.
Hallitus esittää muun muassa, että sukupuolensa naiseksi varusmiespalveluksen aikana vahvistaneet voivat jatkaa palvelustaan naisten vapaaehtoisena asepalveluksena. Hän myös saa pysyä halutessaan reservissä.
Lisäksi esitys mahdollistaisi naisten vapaaehtoisen asepalveluksen jatkumisen keskeytyksettä varusmiespalveluksena, mikäli sukupuoli vahvistettaisiin sen aikana mieheksi.
LAKIMUUTOKSESSA täsmennettäisiin lisäksi myös ahvenanmaalaisten oikeuksia tulla halutessaan mannermaalle vapaaehtoisina asepalvelukseen. Valiokuntakin pitää tärkeänä, että tämä mahdollisuus säilyy alueen asukkailla.
Perustuslakivaliokunta suosittaa lakiesitykseen muutamia sanamuutoksia, jolla vältettäisiin asiassa poikkeuslakien laatimisen tarve.
Asiantuntijat ovat arvioineet, että sekä sukupuoli- että Ahvenanmaa-tarkennukset koskisivat käytännössä vain muutamia ihmisiä vuodessa. Pykälien viilaaminen on silti järkevää muun muassa lainsäädännön selkeyttämiseksi.
Juridinen naiseksi vahvistaminen on tähän asti merkinnyt armeijan käyneelle miehelle muun muassa reservistä poistamista.
