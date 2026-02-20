Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

20.2.2026 11:13 ・ Päivitetty: 20.2.2026 11:13

Perustuslakivaliokunta: Sukupuolensa toiseksi vahvistanut saa jatkaa inttiä

iStock
Sukupuolensa voi muuttaa eli vahvistaa juridisesti toiseksi Digi- ja väestötietovirastossa. Kuvassa ruotsalaissotilaita sukupuolivähemmistöjen Pride-marssilla.

Perustuslakivaliokunta puoltaa hallituksen esitystä asevelvollisuuslain muuttamisesta sukupuoltaan korjanneiden ja vahvistaneiden ihmisten juridisen aseman selkeyttämiseksi. Valiokunta ei näe asialle perustuslaillisia esteitä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Hallitus esittää muun muassa, että sukupuolensa naiseksi varusmiespalveluksen aikana vahvistaneet voivat jatkaa palvelustaan naisten vapaaehtoisena asepalveluksena. Hän myös saa pysyä halutessaan reservissä.

Lisäksi esitys mahdollistaisi naisten vapaaehtoisen asepalveluksen jatkumisen keskeytyksettä varusmiespalveluksena, mikäli sukupuoli vahvistettaisiin sen aikana mieheksi.

LAKIMUUTOKSESSA täsmennettäisiin lisäksi myös ahvenanmaalaisten oikeuksia tulla halutessaan mannermaalle vapaaehtoisina asepalvelukseen. Valiokuntakin pitää tärkeänä, että tämä mahdollisuus säilyy alueen asukkailla.

Perustuslakivaliokunta suosittaa lakiesitykseen muutamia sanamuutoksia, jolla vältettäisiin asiassa poikkeuslakien laatimisen tarve.

Asiantuntijat ovat arvioineet, että sekä sukupuoli- että Ahvenanmaa-tarkennukset koskisivat käytännössä vain muutamia ihmisiä vuodessa. Pykälien viilaaminen on silti järkevää muun muassa lainsäädännön selkeyttämiseksi.

Juridinen naiseksi vahvistaminen on tähän asti merkinnyt armeijan käyneelle miehelle muun muassa reservistä poistamista.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
19.2.2026
Arvio: Pentti Saarikosken huoneentaulussa olisi pitänyt lukea ”Kohtuuttomuus kaikessa”
Lue lisää

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
19.2.2026
Vasemmistoliitto panttaa vielä sopeutussummiaan – leikkauspuhe voisi näkyä kannatusluvuissa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU